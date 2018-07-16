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«Вы знаете, за какую команду играете?»: Клинтон усомнилась в лояльности Трампа

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Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон усомнилась в лояльности Дональда Трампа в преддверии саммита между Владимиром Путиным и американским президентом в Хельсинки, сообщает CNN. Клинтон опубликовала твит, в котором спросила у Трампа: «Вы знаете, за какую команду играете?»
«Вы знаете, за какую команду играете?»: Клинтон усомнилась в лояльности Трампа
Reuters
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон усомнилась в лояльности своего бывшего соперника по президентской гонке Дональда Трампа в преддверии крайне ожидаемого саммита между Владимиром Путиным и американским президентом в Хельсинки, сообщает CNN.
 
 
«Отличный чемпионат мира. Вопрос для президента Трампа, встречающегося с Путиным: «Вы знаете, за какую команду играете?» — написала Клинтон в своём аккаунте в Twitter.
 
 
Чуть ранее Трамп опубликовал твит, в котором поздравил Францию с победой на чемпионате мира, а также Путина и его соотечественников за «проведение действительно великого чемпионата мира — одного из лучших в истории», пишет CNN.
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источник
CNN США Северная Америка
теги
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