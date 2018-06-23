Independent: Клинтон обвинила Кремль в ослаблении «традиционных альянсов» США и «подрыве демократии»

Из Кремля распространяется «авторитарное, расистское и ксенофобское движение, которое ослабляет традиционные альянсы США и подрывает демократию», заявила экс-кандидат в президенты Америки Хиллари Клинтон во время своего выступления в дублинском Тринити-Колледже. По словам Клинтон, Москва «поощряет правых националистов, расистов и даже неонацистов».

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон раскритиковала Владимира Путина, назвав его «сторонником превосходства белой расы и ксенофобского движения, созданного, чтобы ослабить традиционные альянсы Америки и подорвать демократию». Как сообщает журналист The Independent Крис Риотта, в ходе своего выступления с лекцией в Тринити-Колледже в Дублине, Клинтон назвала «российское вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года «явной и непосредственной опасностью западной демократии».

«Владимир Путин позиционировал себя как лидера авторитарного, расистского и ксенофобского движения, которое хочет расколоть ЕС, ослабить традиционные альянсы Америки и подорвать демократию, — заявила Клинтон. — Мы видим, что это авторитарное движение распространяются из Кремля, достигая Европу и выходя за её пределы. Оно поощряет правых националистов, сепаратистов, расистов и даже неонацистов».

Клинтон продолжает выступать против якобы имевшего место «российского вмешательства» в 2016 году и против нынешней администрации Белого дома, отмечает автор материала. В частности, недавно Клинтон собрала более $1,5 млн для помощи детям, разлучённым со своими семьями на границе США и Мексики из-за «политики нетерпимости Трампа». По словам СПЧ ООН, ужесточение иммиграционной политики Вашингтона «подобно пытке». «Мы живём в эпоху, когда фундаментальные права, гражданская добродетель, даже факты и разум подвергаются невиданной прежде атаке», — резюмировала Клинтон.