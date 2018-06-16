Hill: оказавшиеся без лидеров демократы уповают на возвращение Обамы

В руководстве Демократической партии образовался вакуум, пишет The Hill. По словам издания, от четы Клинтонов все устали, а другие видные демократы уже задумались о президентской кампании 2020 года. В итоге членам партии остаётся надеяться, что бывший глава Белого дома Барак Обама станет принимать более активное участие в её работе и поможет победить на промежуточных выборах в конгресс.

Когда бывший президент США Барак Обама покидал Белый дом, он обещал уйти в тень, чтобы позволить «блистать» другим однопартийцам. Почти 17 месяцев спустя эта задача кажется ещё невозможнее, пишет The Hill.

На этой неделе Обама привлёк внимание прессы сообщением, что он консультирует возможных кандидатов в президенты на выборах 2020 года и предлагает советы руководству Демократической партии. В СМИ также появилась информация, что его политический комитет «Подготовка к действию» (Organizing for Action) намерен помочь единомышленникам на промежуточных выборах в конгресс.

По словам издания, демократы обратились к «патриарху партии» из-за растущей усталости от Клинтонов. В последние дни ситуация только обострилась после «бесцветных» комментариев Билла Клинтона о Монике Левински и движении #MeToo.

Однопартийцы всё сильнее хотят, чтобы Обама, рейтинг которого до сих пор находится на высоком уровне, активнее руководил предстоящей предвыборной борьбой и занимался укреплением партии в целом. Особенно, с учётом отсутствия альтернативы, подчёркивается в статье.

«Больше, б***, никого нет, — заявил изданию политтехнолог Демократической партии. — Билл Клинтон токсичен, Джимми Картер слишком стар, а больше на много миль вокруг никого нет».

«Он чересчур незаметен. Многие люди считают, что он играет слишком незначительную или почти ничтожную роль в поддержке и сборе средств. Более того, он ни черта не сделал, чтобы убедить людей в необходимости жертвовать деньги на партию», — посетовал The Washington Post давний лоббист Обамы, который редко критикует бывшего президента.

По мнению издания, вакуум в руководстве партии образовался по трём причинам. Клинтоны «впали в немилость». Обама в целом исчез из общественной жизни. А другие демократы, имеющие широкую народную поддержку, готовятся к президентским выборам 2020 года.

Сенатор Берни Сандерс, учитывая его популярность, выглядит одним из самых вероятных претендентов на «демократическую корону». Но он не сможет играть роль «старейшины» партии. Во-первых, существует вероятность, что он выставит свою кандидатуру на президентских выборах. Во-вторых, он не демократ.

Два других возможных кандидата — бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен. У них много сторонников, но они также могут вступить в президентскую гонку в 2020-ом, поясняет издание.

Близкий к Обаме источник рассказал изданию, что бывший глава Белого дома собирается активнее участвовать в работе партии ближе к промежуточным выборам. Вместе с тем, по словам собеседника The Hill, экс-президент старается отстраниться от повседневной политики, чтобы «не оказывать медвежьей услуги» подающим надежду демократам.

«Он, без сомнений, всегда хотел помочь. Он невероятно беспокоится о нашей стране и нашей партии. Но, на мой взгляд, он всегда хотел немного уйти в сторону. Я думаю, сейчас он понимает, что в нём нуждаются и нуждаются очень серьёзно», — прокомментировал ситуацию бывший советник Обамы.