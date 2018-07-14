CNN: в США протестуют против встречи Путина и Трампа, а Москва обострений избегает

После предъявления минюстом США обвинений 12 российским гражданам, многие американские политики призвали Дональда Трампа отменить свою предстоящую встречу с Владимиром Путиным или хотя бы лучше к ней подготовиться, сообщает CNN. Между тем, как сообщает корреспондент канала Мэтью Чанс, в Москве на обвинения отреагировали в том же тоне, в каком на «российское дело» реагирует сам Трамп — а значит, к конфронтации там явно не стремятся.

В свете новых обвинений, (предъявленных минюстом США в адрес 12 россиян — ИноТВ) некоторые американские конгрессмены призывают президента Трампа отменить свою встречу с российским лидером. Сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что опасается, что господин Трамп не готов к общению с таким человеком, как Владимир Путин.



МАРК УОРНЕР, член сената США от Демократической партии: Меня уже довольно долго беспокоит присущий президенту импровизационный стиль, когда он на переговорах «работает на победу»: он не целесообразен, особенно когда приходится иметь дело с таким человеком, как Владимир Путин — бывшим агентом КГБ, который остаётся на мировой арене вот уже двадцать лет. Он придёт на переговоры, вооружившись фактами и выкладками, и я боюсь, что президента могут обмануть.



И такое говорят не только демократы — сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил: «Если президент не готов спросить с Путина за всё, то встречу в Хельсинки лучше вообще не проводить».



Упомянутым россиянам вменяется в вину невероятное число преступлений, включая похищение личных данных 500 тыс. американских избирателей. Согласно официальному обвинению, на компьютеры избирательного штаба демократов было установлено вредоносное ПО, которое перехватывало пароли и другую важную информацию. Сообщается, что россияне отслеживали активность в рамках предвыборной кампании, включая соединения с банковскими счетами, и прекратили это делать лишь незадолго до самих выборов. Кремль же любую причастность к вмешательству в американские выборы последовательно отрицал и продолжает отрицать. С последними новостями из финской столицы Хельсинки — российский корреспондент CNN Мэтью Чанс.



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Российская сторона отреагировала на официальное предъявление 12 российским гражданам обвинений в кибератаках — и, что неудивительно, Москва говорит в такой же манере, в какой президент Трамп говорит о предполагаемом «сговоре» с Россией. Вот что гласит официальное заявление российского МИД: «В Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года».



Президент Трамп называет обвинения в свой адрес «охотой на ведьм» — так он говорит по поводу сговора; это же словосочетание уже использовали в прошлом россияне. Однако в данном заявлении используется другая формулировка — «нагромождение конспиративных схем». В нём также отмечается, что цель данной «пустышки» — «испортить атмосферу перед российско-американским саммитом».



Как известно, президенты США и России должны будут встретиться здесь, в столице Финляндии Хельсинки, в понедельник. Данную встречу так и не отменили, и то, что МИД России называет новые обвинения элементом политического заговора, направленного против не только самой России, но и президента Трампа внутри границ США, отнюдь не задаёт более конфликтный тон для предстоящей встречи между президентами — напротив, этот момент может быть одним из многих, по которым у двух президентов действительно нет никаких разногласий. Поэтому будет интересно увидеть, что же будут обсуждать в понедельник, когда пройдёт эта историческая встреча, и в каком тоне пройдут обсуждения. Мэтью Чанс, CNN, Хельсинки.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 14 июля 2018 года.