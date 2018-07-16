Трамп: мы должны были начать этот диалог давным-давно

В ухудшении отношений между Россией и США виноваты обе страны, заявил президент США Дональд Трамп в ходе совместной конференции с Владимиром Путиным. По мнению американского лидера, двусторонний диалог двух крупнейших ядерных держав следовало начать «давным-давно». При этом, как отметил глава Белого дома, расследование российского вмешательства в американские выборы только отдалило Москву и Вашингтон друг от друга.

Господин президент, сегодня утром вы написали в Twitter, что в ухудшении отношений с Россией виноваты «неразумность и глупость США», а также расследование Роберта Мюллера. А на Россию вы вообще возлагаете ответственность за что-либо? Если да, то в чём, по вашему мнению, они виноваты?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Да, я возлагаю ответственность на обе страны. Я думаю, что США вели себя глупо. Мы все вели себя глупо. Мы должны были провести этот диалог давным-давно — честно говоря, задолго до того, как я вступил в должность. Я думаю, что мы все виноваты.

Думаю, что США теперь продвинулись вперёд в отношениях с Россией. Мы встречаемся, и у нас есть шанс сделать что-то великое — например, в том, что касается прекращения распространения ядерного оружия. В конечном итоге мы должны прийти к этому. Это, возможно, самое важное из того, над чем мы можем работать. Но я, правда, считаю, что обе страны совершили некоторые ошибки.

Я считаю, что расследование (российского вмешательства в выборы. — ИноТВ) стало катастрофой для нашей страны. Я считаю, что оно разделило нас, заставило отдалиться друг от друга. Никакого сговора не было. Все об этом знают.

Внимание заостряют на каких-то людях. Пока, насколько мне известно, практически никто из них не имел отношения к избирательной кампании. Им придётся изрядно потрудиться, чтобы найти кого-то, кто действительно имел отношение к избирательному штабу. Эта предвыборная кампания была чистой.

Я победил Хиллари Клинтон с лёгкостью. Мы победили Хиллари — и я говорю это даже не с позиции победителя, — мы выиграли эту гонку, и стыдно, что над этой победой есть даже малейшая тень сомнения. Люди знают это, они понимают это. Но главное, и мы это тоже обсуждали, что не было абсолютно никакого сговора.

Всё это отрицательно повлияло на наши отношения, на отношения двух крупнейших ядерных держав в мире. В руках наших стран сосредоточено 90 процентов всего ядерного арсенала в мире. То, что происходит в связи с этим расследованием, просто абсурд.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 июля 2018 года.