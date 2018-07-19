Focus Online: за помощь сирийским беженцам с немцев требуют десятки тысяч евро

Власти округа Минден-Люббеке на северо-западе Германии выставили своим гражданам счёт в десятки тысяч евро за помощь сирийским беженцам, сообщает журнал Focus Online. Неравнодушные немцы, взявшие на себя расходы по содержанию мигрантов на первых порах, обнаружили, что теперь они должны заплатить намного больше, — потому что законодательство изменилось.

Жители района Минден-Люббекке в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия, приютившие у себя беженцев, начали получать от местных властей письма с требованием оплатить расходы мигрантов, сообщает немецкий журнал Focus Online.

Эта неожиданная проблема коснулась и Штефана Штраубе-Нойманна. 64-летний немец уже на протяжении ряда лет помогает сирийским семьям в своём округе. Как и многие другие волонтёры, в 2014 году он проявил готовность принять у себя семью мигрантов — до тех пор, пока они не будут официально признаны претендентами на получение статуса беженцев. Во всяком случае, именно так он и другие волонтёры поняли соответствующие заявления министров и представителей администрации.

Как сообщается в статье, программа гуманитарной помощи начала работать ещё в 2013 году, то есть до масштабного наплыва мигрантов. Все немецкие земли, кроме Баварии, тогда высказались за систему поручительства. Многие сирийские семьи не справлялись самостоятельно с организацией переезда их родственников. Добровольные поручители помогли им с расходами на въезд и пребывание, в том числе с билетами на самолёт и арендной платой, так что власти Германии поначалу были избавлены от расходов на содержание беженцев.

Штефан Штраубе-Нойманн оказался среди тех, кого тронули беды сирийцев, рассказывает Focus Online. В 2014 году он участвовал в организации поставок гуманитарной помощи для беженцев на сирийско-турецкой границе. Когда один сириец в рамках этой гуманитарной акции попросил его о поручительстве для семьи из семи человек, немец согласился. «Для ведомства по делам иностранцев это тогда было рутиной. Мне нужно было только поставить подпись. На это ушло три минуты», — вспоминает Штраубе-Нойманн.

Никаких консультаций и обсуждений ведомство не проводило. По словам немецкого волонтёра, он и другие хотели всего лишь последовать девизу Ангелы Меркель «Мы сделаем это» и помочь беженцам. Для этого Штраубе-Нойманн был готов платить за семью сирийцев, за которую он поручился, до признания их соискателями статуса беженцев. Это было в июне 2015 года, и гражданин Германии считал, что на этом вопрос исчерпан.

Однако теперь 64-летний немец, как и свыше 500 его сограждан в округе Минден-Люббекке, получил от властей требование заплатить — в его случае €46 700. Размер суммы зависит от различных факторов — в том числе от того, идёт ли речь о ребёнке или взрослом человеке и как дорого обходится содержание мигранта.

Как поясняет издание, причиной стало изменение законодательства в 2016 году: с тех пор граждане обязаны оплачивать расходы мигрантов в течение трёх лет, даже если те уже получили официальный статус беженцев. Такие траты оказались слишком серьёзными для многих граждан Германии.

В письме от властей, которое получили многие добровольные помощники в Миндене, сказано, что граждане, поручившиеся перед ведомством по делам иностранцев, что они возьмут на себя расходы на содержание иностранцев, должны возместить все официальные траты на содержание беженцев, включая их снабжение жильём, а также медицинское обслуживание и помощь в случае необходимости ухода. До 23 июля немцы, получившие такое требование от властей, могут высказаться по этому поводу.

Как подчёркивается в статье, письма были разосланы, несмотря на то что Министерство труда и социальных вопросов отложило соответствующее решение ещё в марте 2018 года. Предполагалось, что сначала решение по поводу правовой основы в этом деле должен принять федеральный административный суд. Официальный представитель земельного ведомства Северного Рейна — Вестфалии по трудоустройству по запросу репортёров пояснил, что подобные извещения могут рассылаться, однако в действительности денежные средства с граждан пока взыскиваться не могут.

Штраубе-Нойманн и некоторые другие волонтёры теперь пытаются оказать давление на политические круги: они уже несколько месяцев назад направили петицию местной администрации и правительству. Также они написали письмо министру труда Хубертусу Хайлю с требованием наконец-то что-то решить по этому вопросу. Ответов они пока не получили — ни на петицию, ни на письмо, отмечает Focus Online.

Возможно, это связано с тем, что политики ожидают решения федерального суда: теперь там должны прояснить, могут ли граждане в самом деле считать, что их обязательства по поручительству заканчиваются с признанием мигрантов претендентами на получение статуса беженцев. «Мы надеемся, что решения теперь будут найдены», — говорит Штраубе-Нойманн. Платить по счетам он и другие граждане пока не спешат, заключает Focus Online.