Focus Online: за помощь сирийским беженцам с немцев требуют десятки тысяч евро
Жители района Минден-Люббекке в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия, приютившие у себя беженцев, начали получать от местных властей письма с требованием оплатить расходы мигрантов, сообщает немецкий журнал Focus Online.
Эта неожиданная проблема коснулась и Штефана Штраубе-Нойманна. 64-летний немец уже на протяжении ряда лет помогает сирийским семьям в своём округе. Как и многие другие волонтёры, в 2014 году он проявил готовность принять у себя семью мигрантов — до тех пор, пока они не будут официально признаны претендентами на получение статуса беженцев. Во всяком случае, именно так он и другие волонтёры поняли соответствующие заявления министров и представителей администрации.
Как сообщается в статье, программа гуманитарной помощи начала работать ещё в 2013 году, то есть до масштабного наплыва мигрантов. Все немецкие земли, кроме Баварии, тогда высказались за систему поручительства. Многие сирийские семьи не справлялись самостоятельно с организацией переезда их родственников. Добровольные поручители помогли им с расходами на въезд и пребывание, в том числе с билетами на самолёт и арендной платой, так что власти Германии поначалу были избавлены от расходов на содержание беженцев.
Штефан Штраубе-Нойманн оказался среди тех, кого тронули беды сирийцев, рассказывает Focus Online. В 2014 году он участвовал в организации поставок гуманитарной помощи для беженцев на сирийско-турецкой границе. Когда один сириец в рамках этой гуманитарной акции попросил его о поручительстве для семьи из семи человек, немец согласился. «Для ведомства по делам иностранцев это тогда было рутиной. Мне нужно было только поставить подпись. На это ушло три минуты», — вспоминает Штраубе-Нойманн.
Никаких консультаций и обсуждений ведомство не проводило. По словам немецкого волонтёра, он и другие хотели всего лишь последовать девизу Ангелы Меркель «Мы сделаем это» и помочь беженцам. Для этого Штраубе-Нойманн был готов платить за семью сирийцев, за которую он поручился, до признания их соискателями статуса беженцев. Это было в июне 2015 года, и гражданин Германии считал, что на этом вопрос исчерпан.
Однако теперь 64-летний немец, как и свыше 500 его сограждан в округе Минден-Люббекке, получил от властей требование заплатить — в его случае €46 700. Размер суммы зависит от различных факторов — в том числе от того, идёт ли речь о ребёнке или взрослом человеке и как дорого обходится содержание мигранта.
Как поясняет издание, причиной стало изменение законодательства в 2016 году: с тех пор граждане обязаны оплачивать расходы мигрантов в течение трёх лет, даже если те уже получили официальный статус беженцев. Такие траты оказались слишком серьёзными для многих граждан Германии.
В письме от властей, которое получили многие добровольные помощники в Миндене, сказано, что граждане, поручившиеся перед ведомством по делам иностранцев, что они возьмут на себя расходы на содержание иностранцев, должны возместить все официальные траты на содержание беженцев, включая их снабжение жильём, а также медицинское обслуживание и помощь в случае необходимости ухода. До 23 июля немцы, получившие такое требование от властей, могут высказаться по этому поводу.
Как подчёркивается в статье, письма были разосланы, несмотря на то что Министерство труда и социальных вопросов отложило соответствующее решение ещё в марте 2018 года. Предполагалось, что сначала решение по поводу правовой основы в этом деле должен принять федеральный административный суд. Официальный представитель земельного ведомства Северного Рейна — Вестфалии по трудоустройству по запросу репортёров пояснил, что подобные извещения могут рассылаться, однако в действительности денежные средства с граждан пока взыскиваться не могут.
Штраубе-Нойманн и некоторые другие волонтёры теперь пытаются оказать давление на политические круги: они уже несколько месяцев назад направили петицию местной администрации и правительству. Также они написали письмо министру труда Хубертусу Хайлю с требованием наконец-то что-то решить по этому вопросу. Ответов они пока не получили — ни на петицию, ни на письмо, отмечает Focus Online.
Возможно, это связано с тем, что политики ожидают решения федерального суда: теперь там должны прояснить, могут ли граждане в самом деле считать, что их обязательства по поручительству заканчиваются с признанием мигрантов претендентами на получение статуса беженцев. «Мы надеемся, что решения теперь будут найдены», — говорит Штраубе-Нойманн. Платить по счетам он и другие граждане пока не спешат, заключает Focus Online.