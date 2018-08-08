Глава МИД Германии: санкции США против Ирана грозят региону хаосом
После того как США сообщили о том, что санкции в отношении Ирана снова вступили в силу, министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил с предостережением о возможном обострении конфликта и хаосе, который грозит региону, отмечается на сайте немецкого телеканала N-TV.
«Мы, как и прежде, считаем ошибкой отказ от ядерного соглашения с Ираном», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии. Соглашение неидеально, но это в любом случае лучше, чем отсутствие какого-либо договора вообще, считает Маас.
Как напоминает издание, заключённое в 2015 году соглашение должно помешать развитию иранского ядерного оружия. В качестве ответного шага Запад должен снять санкции и тем самым, среди прочего, обеспечить возможность инвестировать средства в Иран. «Мы бьёмся за это соглашение, потому что оно служит и нашим интересам безопасности, обеспечивая надёжность в регионе и предоставляя прозрачность», — пояснил Хайко Маас. В конце концов, Иран находится не так уж далеко от границ Европы.
По словам министра иностранных дел Германии, «каждый, кто надеется на смену режима, не должен забывать: что бы за этим ни последовало, это может принести нам намного более серьёзные проблемы». Также Хайко Маас придерживается мнения, что «изоляция Ирана может дать импульс развитию радикальных и фундаменталистских сил».
«Хаос в Иране, какой мы уже видели в Ираке или Ливии, ещё больше дестабилизировал бы и без того неспокойный регион», — заявил глава МИД Германии.
Несмотря на возражения ЕС, американский президент Дональд Трамп на этой неделе снова ввёл санкции в отношении Ирана, напоминает немецкий телеканал. Европа хочет защитить свои предприятия от этих штрафных мер и спасти ядерное соглашение. В 2015 году санкции были отменены в ходе заключения договора Германии и стран ООН, обладающих правом вето, с Ираном.
В середине мая Дональд Трамп сообщил о выходе США из этого соглашения в одностороннем порядке. По его мнению, договор был непригоден для того, чтобы помешать созданию ядерной бомбы, и вдобавок предоставлял правительству в Тегеране средства на развитие ядерного оружия, отмечается на сайте N-TV.
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