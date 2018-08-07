SRF: санкции Трампа угрожают не иранским «ястребам», а умеренному президенту Роухани

Вашингтон вновь ввёл санкции против Тегерана, сообщает SRF. В результате под давлением оказались не иранские «ястребы-муллы», а «умеренный» президент Ирана Роухани, который, собственно, и добился заключения ядерной сделки с США и пятью другими государствами. А вместо экономического подъёма в стране он получил протесты и кризис, сожалеет швейцарский телеканал.

В мае Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из атомной сделки с Ираном. Сегодня же американцы дали понять, что им не до шуток, и вновь ввели санкции против Ирана — в частности, в финансовом секторе. При этом одно только обещание ввести санкции уже давно привело к ухудшению экономической ситуации в Иране и в результате к многочисленным протестам в стране.

Уже несколько дней в ряде иранских городов проходят массовые протесты: сотни человек вышли на улицы, один молодой человек был убит. Люди протестуют из-за того, что цены на продукты выросли более чем на 40 процентов. Они также выступают против иранского режима, который тратит миллиарды на вооружённые подразделения в Сирии, Йемене и Ираке, в то время как собственный народ бедствует.

Цены подскочили, а уровень инфляции вырос в результате падения курса национальной валюты — риала. Вот уже несколько месяцев он дешевеет. Угрозы же США ввести санкции ускорили падение курса. Из-за вводимых штрафных мер коммерсантам и банкам теперь будет крайне сложно вести дела с Ираном.

МУЖЧИНА: У нашего правительства должен быть хороший экономический план, чтобы мы смогли выдержать санкционное давление.

ЖЕНЩИНА: Нам бы лучше провести несколько реформ и решить стоящие перед нами проблемы. Я надеюсь, что правительство думает о народе.

Оказать максимальное давление на Тегеран — вот чего хочет президент США Дональд Трамп после того, как в мае он разорвал атомную сделку с Ираном. Трамп хочет заставить пойти на уступки режим иранских мулл, поскольку, по словам главы Белого дома, он (режим. — ИноТВ) поддерживает экстремистские группы на Ближнем Востоке и проводит агрессивную политику.

В результате под давлением сейчас оказались не иранские ястребы-муллы, а президент Ирана Роухани, которого считают умеренным политиком. Он добился заключения договора с США и пятью другими государствами. Вместо экономического подъёма в стране он, однако, получил протесты и экономический кризис.

В эти минуты президент Роухани делает заявления в эфире иранского телеканала о том, как его страна отреагирует на американские санкции.

Дата выхода в эфир 06 августа 2018 года.