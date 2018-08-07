Le Monde: Брюссель запретил европейским компаниям подчиняться санкциям США против Ирана

Еврокомиссия выразила своё глубокое сожаление по поводу санкций, которые США вводят против Ирана, пишет Le Monde. Кроме того, там активировали давнюю меру по «блокировке» американских ограничительных мер, которая запрещает европейским компаниям подчиняться американским санкциям, даёт им право на компенсацию ущерба и признаёт недействительными любые решения иностранных судов по этому вопросу.

Накануне того, как США собирались ввести первую волну санкций против Ирана, Европейская комиссия объявила, что активирует свой закон «о блокировке». Таким образом Брюссель рассчитывает защитить европейские компании, которые хотели бы сохранить свою работу с Ираном, несмотря на угрозы Дональда Трампа, сообщает Le Monde.

Американские санкции, которые вступают в силу во вторник, направлены против финансовых трансакций и импорта сырья, а также против секторов ценных металлов, автомобилей и коммерческой авиации. Далее 5 ноября Вашингтон рассчитывает ввести санкции против нефтегазового сектора и против Центробанка Ирана.

Евросоюз хочет защитить интересы европейских компаний, но при этом он подаёт политический сигнал Ирану, отмечает издание. Тот требовал от Евросоюза конкретных признаков приверженности Брюсселя соглашению по иранской ядерной программе от 2015 года. Так, глава иранской дипломатии заявил, что американские санкции изолируют США и их союзников в Саудовской Аравии и Израиле.

Кроме того, главы МИД Франции, Германии и Великобритании вместе с главой дипслужбы Евросоюза Федерикой Могерини опубликовали совместное заявление, где выразили своё глубокое сожаление по поводу санкций. В Брюсселе верят, что соглашение по иранской ядерной программе — единственный способ избежать эскалации. Трамп же считает, что тот договор не мешает Тегерану разрабатывать ядерное оружие и дестабилизировать регион.

Контрмеры Евросоюза — на самом деле не новая инициатива, её разработали ещё в 1996 году и применяли, когда американские санкции угрожали Кубе, Ливии и Ирану. По сути они запрещают европейским компаниям подчиняться американским требованиям, пишет издание, и налагают на тех, кто подчинился, штрафы. Кроме того, пострадавшие от санкций компании получают право на возмещение их убытков. Наконец, на территории ЕС аннулируются любое решение иностранного суда, основанное на этих санкциях.

Впрочем, даже глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ещё недавно отмечал, что это ограниченные меры. Каждый случай Брюссель планирует разбирать отдельно.

В свою очередь, Дональд Трамп заявлял о своей готовности к новым переговорам по иранской ядерной программе. Однако эксперты отмечают, что, возможно, с помощью санкций Вашингтон хочет поднять народное недовольство в Иране и таким образом создать новый фактор нестабильности в регионе, пишет Le Monde.