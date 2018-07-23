CNN: взаимные угрозы Трампа с Роухани — способ отвлечь внимание от Хельсинки и расследования

Хотя громкие высказывания Дональда Трампа и Хасана Роухани вряд ли выльются в полноценный конфликт между США и Ираном, ситуация на Ближнем Востоке складывается непростая, считает корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш. Впрочем, по мнению журналиста, отчасти Трамп использует другое направление во внешней политике, чтобы отвлечь внимание от саммита в Хельсинки и расследования «российского вмешательства».

А теперь вернёмся к теме, которая на сегодня представляет для Дональда Трампа наиболее непростую задачу, — к угрозам со стороны президента Ирана. Ранее мы уже обсуждали этот вопрос. Сейчас у меня в гостях наш старший международным корреспондент Ник Пейтон Уолш.

Итак, мы знаем, что сделали обе стороны. Теперь большой вопрос состоит в том, выльются ли их слова во что-то опасное на Ближнем Востоке, выйдет ли напряжённость на новый уровень. Как вы считаете?

НИК ПЕЙТОН УОЛШ, старший международный корреспондент CNN: С одной стороны, вряд ли мы внезапно увидим реальные боевые действия между США и Ираном — элементарно потому, что никто из них этого не хочет. Эти новости нужно воспринимать через призму попыток Дональда Трампа использовать другие направления его внешнеполитических хитросплетений, чтобы отвлечь внимание от Хельсинки или давления, оказываемого в ходе расследования российского вмешательства. Это тоже стоит учитывать.

Но всё-таки сейчас очень сложное время. Хотя мы, скорее всего, и не увидим какого-то резкого обострения и перерастания американо-иранских трений в непосредственный конфликт, на данный момент на севере Сирии базируются 2 тысячи военных США, там же сильно присутствие иранских вооружённых сил. Ещё есть израильтяне, которые наносят регулярные удары по сирийскому режиму на территории самой Сирии, и к северу от Израиля для этого важнейшего союзника Америки (Израиля. — ИноТВ) угрозой остаются ливанцы из «Хезболлы». Так что есть немало зон, где могло бы произойти обострение.

Во многом вся ситуация с Ираном могла быть инициирована высказываниями, которые ранее сделал Майк Помпео в Калифорнии. Там он заявил, что умеренное правительство Хасана Роухани — по сути, волк в овечьей шкуре, что они экстремисты, лишь притворяющиеся умеренными. Кроме того, Помпео отметил, что для того, чтобы финансировать свою деятельность по всему миру, у иранского режима есть фонд особого назначения размером 95 миллиардов долларов. Таким образом, госсекретарь явно усилил давление. Иранцы со своей стороны испытывают опасения относительно того, что будет с их продажами нефти, когда в течение следующих месяцев страна снова ощутит на себе действие санкций. Иран уже пригрозил заблокировать пролив близ своей территории, через который идёт торговля.

И вот весь этот скоп проблем наслаивается друг на друга и выливается в некий «Огонь и ярость. Часть вторая», назовём это так. Дональд Трамп вдруг обещает: «Вы испытаете на себе невиданную доселе за всю историю ярость». Но в случае Северной Кореи подобные высказывания привели стороны за стол переговоров и к встрече Трампа с его главным противником. Посмотрим, чем всё обернётся на этот раз. Но не стоит забывать, что это отчасти попытка отвлечь внимание.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 июля 2018 года.