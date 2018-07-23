Der Spiegel Оригинал

«Гангстерское поведение»: Spiegel рассказал о нулевом прогрессе США в разоружении Северной Кореи

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Встреча главы Белого дома Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не принесла никаких конкретных результатов, сообщает Der Spiegel. Как показывают спутниковые снимки, Пхеньян не осуществляет ядерное разоружение, более того, продолжает развивать соответствующую инфраструктуру. При этом с каждой неделей надежд на прорыв всё меньше, ведь санкционное давление на режим ослабло, отмечают эксперты.
«Гангстерское поведение»: Spiegel рассказал о нулевом прогрессе США в разоружении Северной Кореи
Reuters

На встречах с сильными мира сего американский президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы его воспринимали как миротворца, а не как «друга диктаторов», пишет Der Spiegel. Собственно, диалог — это хорошо, признаёт автор статьи, однако на переговорах с «деспотами» глава Белого дома идёт на слишком большие уступки. Так произошло на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки и на саммите в Сингапуре, где он общался с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. «Всё это лишь спектакль для СМИ без политической выгоды?» — задаётся вопросом издание.

Уже сейчас понятно, что встречу с главой Кремля вряд ли удастся преподнести как успех, продолжает Der Spiegel. Вместо этого Трамп скорее пытается ограничить репутационный ущерб после Хельсинки. О результатах же саммита в Сингапуре судить проще, ведь прошло уже шесть недель. В соглашении, подписанном Трампом и Кимом, говорится о полном ядерном разоружении Северной Кореи. Схожие обещания глава Пхеньяна давал и ранее, но Трамп всё равно хвалится тем, что ядерная угроза уже устранена.
 
С первого взгляда может показаться, что всё идёт по плану, но только если учесть, что соглашение не предусматривает никаких конкретных шагов и временных рамок, продолжает издание. Эксперты же утверждают, что прогресс нулевой. Согласно информации, размещённой на сайте 38 North, северокорейским режим продолжает развивать инфраструктуру вокруг ядерного реактора в Йонбёне. Также на спутниковых снимках не видно, чтобы велись работы по сносу ядерных объектов.
 
Ещё одна проблема заключается в том, что после переговоров в Сингапуре санкционное давление на Северную Корею снизилось, продолжает издание. Сильнее всего штрафные меры ослабил Китай. Во многих сферах Пекин и Пхеньян ведут бизнес в привычном режиме. «И с каждой последующей неделей шанс на прорыв всё меньше», — предостерегают эксперты. Они советуют принимать взаимные меры по укреплению доверия: США — пойти на уступки в вопросе мирных переговоров, а Северной Корее — обеспечить прозрачность своей ядерной программы.
 
Но как этого добиться, если на переговорах эти вопросы даже не обсуждаются, недоумевает Der Spiegel. К тому же недавний визит в Северную Корею госсекретаря США Майка Помпео вообще закончился катастрофой. Ким отказался с ним встречаться и вместо этого поехал на картофельную ферму. Американский дипломат несколько часов общался с премьер-министром страны Ким Йонг Чолом. После встречи северокорейская сторона заявила, что прошедшая встреча вызвала у неё «опасения», и упрекнула американцев в «гангстерском поведении». «Мы думали, что американцы приедут к нам с добрыми намерениями, как на саммите. — сказали в Пхеньяне. — Но наши надежды были наивными и легковерными». Впрочем, веры в Трампа северокорейцы не утратили, отмечает издание. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
Владимир Путин Дональд Трамп Ким Чен Ын переговоры саммит Северная Корея Сингапур США ядерное оружие
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров