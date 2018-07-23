«Гангстерское поведение»: Spiegel рассказал о нулевом прогрессе США в разоружении Северной Кореи

Встреча главы Белого дома Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не принесла никаких конкретных результатов, сообщает Der Spiegel. Как показывают спутниковые снимки, Пхеньян не осуществляет ядерное разоружение, более того, продолжает развивать соответствующую инфраструктуру. При этом с каждой неделей надежд на прорыв всё меньше, ведь санкционное давление на режим ослабло, отмечают эксперты.

На встречах с сильными мира сего американский президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы его воспринимали как миротворца, а не как «друга диктаторов», пишет Der Spiegel. Собственно, диалог — это хорошо, признаёт автор статьи, однако на переговорах с «деспотами» глава Белого дома идёт на слишком большие уступки. Так произошло на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки и на саммите в Сингапуре, где он общался с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. «Всё это лишь спектакль для СМИ без политической выгоды?» — задаётся вопросом издание.

Уже сейчас понятно, что встречу с главой Кремля вряд ли удастся преподнести как успех, продолжает Der Spiegel. Вместо этого Трамп скорее пытается ограничить репутационный ущерб после Хельсинки. О результатах же саммита в Сингапуре судить проще, ведь прошло уже шесть недель. В соглашении, подписанном Трампом и Кимом, говорится о полном ядерном разоружении Северной Кореи. Схожие обещания глава Пхеньяна давал и ранее, но Трамп всё равно хвалится тем, что ядерная угроза уже устранена.

С первого взгляда может показаться, что всё идёт по плану, но только если учесть, что соглашение не предусматривает никаких конкретных шагов и временных рамок, продолжает издание. Эксперты же утверждают, что прогресс нулевой. Согласно информации, размещённой на сайте 38 North, северокорейским режим продолжает развивать инфраструктуру вокруг ядерного реактора в Йонбёне. Также на спутниковых снимках не видно, чтобы велись работы по сносу ядерных объектов.

Ещё одна проблема заключается в том, что после переговоров в Сингапуре санкционное давление на Северную Корею снизилось, продолжает издание. Сильнее всего штрафные меры ослабил Китай. Во многих сферах Пекин и Пхеньян ведут бизнес в привычном режиме. «И с каждой последующей неделей шанс на прорыв всё меньше», — предостерегают эксперты. Они советуют принимать взаимные меры по укреплению доверия: США — пойти на уступки в вопросе мирных переговоров, а Северной Корее — обеспечить прозрачность своей ядерной программы.

Но как этого добиться, если на переговорах эти вопросы даже не обсуждаются, недоумевает Der Spiegel. К тому же недавний визит в Северную Корею госсекретаря США Майка Помпео вообще закончился катастрофой. Ким отказался с ним встречаться и вместо этого поехал на картофельную ферму. Американский дипломат несколько часов общался с премьер-министром страны Ким Йонг Чолом. После встречи северокорейская сторона заявила, что прошедшая встреча вызвала у неё «опасения», и упрекнула американцев в «гангстерском поведении». «Мы думали, что американцы приедут к нам с добрыми намерениями, как на саммите. — сказали в Пхеньяне. — Но наши надежды были наивными и легковерными». Впрочем, веры в Трампа северокорейцы не утратили, отмечает издание.