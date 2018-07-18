Telegraph: у берегов Южной Кореи нашли российский корабль с «несметными сокровищами»

Группа подводников обнаружила рядом с южнокорейским островом Уллындо затонувший в 1905 году российский крейсер «Дмитрий Донской». Компания Shinil Group, финансировавшая поиски, считает, что на борту судна могут находиться золотые слитки и монеты стоимостью более чем ₤100 млрд. При этом организаторы экспедиции обещают отдать половину любых найденных сокровищ российскому правительству, пишет The Daily Telegraph.

Неподалёку от южнокорейского острова Уллындо обнаружили остатки российского боевого корабля, потопленного 113 лет назад. По некоторым оценкам, на судне может находиться 200 тонн золота, пишет The Daily Telegraph.

Крейсер «Дмитрий Донской» удалось найти объединённой команде экспертов из Южной Кореи, Канады и Великобритании. Они сняли процесс поисков на видеокамеры, установленные на два подводных аппарата.

В опубликованном ролике видны обширные повреждения, которые судно получило в ходе столкновения с японским флотом. Дайверы подтвердили подлинность находки после того, как на корме затонувшего крейсера им удалось обнаружить его название.

«Корпус корабля был серьёзно повреждён снарядами, а его корма оказалась почти полностью сломана. И тем не менее его палуба и бока хорошо сохранились», — говорится в официальном заявлении компании Shinil Group, которая организовала экспедицию.

«Дмитрий Донской» был спущен на воду в августе 1883 года. Большую часть службы он провёл в Средиземноморье. Но к началу русско-японской войны крейсер присоединился к Тихоокеанской эскадре, утверждает издание.

По словам The Daily Telegraph, японцы истребили эскадру в мае 1905 года во время битвы при Цусиме. «Дмитрий Донской», которому поручили защищать транспортные корабли, сумел избежать встречи с атакующими силами, но позже был перехвачен по пути в порт Владивостока.

Около 60 из 591 члена экипажа погибли, а 120 получили ранения, прежде чем капитан Иван Лебедев приказал встать на якорь у острова Уллындо и высадиться на берег. 29 мая корабль был потоплен, а моряки взяты в плен японцами.

Существует мнение, что «Дмитрий Донской» перевозил казну флота и унёс с собой на дно 5500 ящиков золотых слитков и монет, чтобы не позволить японцам добраться до сокровищ. По оценкам Shinil Group, стоимость затонувших драгоценностей может составлять более ₤100 млрд.

Корабль планируется поднять на поверхность уже этой осенью. Компания обещает передать половину сокровищ, если таковые будут найдены на борту судна, российскому правительству. 10% оставшихся средств потратят на туристические проекты на острове Уллындо, включая музей, посвящённый «Дмитрию Донскому».

Кроме того, часть денег будет пущена на развитие инфраструктуры Северо-Восточной Азии. В том числе речь идёт о строительстве железнодорожного пути из России в Южную Корею через КНДР, подчёркивает The Daily Telegraph.