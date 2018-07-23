NYT: автор жёсткого интервью с Путиным не побоялся провести отпуск в России

Журналист телеканала Fox News Крис Уоллес, взявший интервью у Владимира Путина после саммита в Хельсинки, решил провести отпуск в России, сообщает NYT. Как отмечает издание, довольно жёсткий тон Уоллеса в интервью с российским лидером не отразился на качестве его путешествия, которое прошло без затруднений. По признанию самого Уоллеса, несмотря на то что некоторые вопросы в ходе интервью заставили Путина «помрачнеть», по окончании беседы президент не выглядел рассерженным.

Ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес взял интервью у Владимира Путина, в котором напрямую спросил президента о российском вмешательстве в американские выборы, предъявил ему копию обвинительного заключения в отношении 12 сотрудников российской разведки и, «к явному неудовольствию Путина», задал вопрос о смерти его политических оппонентов. Логично, что после этого журналист решил взять отпуск, отмечает The New York Times. Удивляет, что этот отпуск он решил провести в России.

«У меня были некоторые сомнения, — сообщил телеведущий в телефонном интервью изданию, готовясь провести вечер с женой в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. — Но я решил: почему бы и нет».

По мнению автора статьи, причины отказаться от этой идеи у Уоллеса были. «В конце концов, Владимир Путин не очень любит, когда с ним не соглашаются», — уверен журналист NYT.

Однако, по словам ведущего Fox News, помимо того, что его несколько раз узнали на улице, никакого беспокойства за время своего путешествия он не испытал. «Нет ни одного признака неприятностей, вообще ничего», — поделился Уоллес впечатлениями с газетой.

Как напоминает издание, 70-летний Уоллес, модератор предвыборных дебатов в ходе президентской кампании 2016 года и ведущий программы Fox News Sunday вот уже на протяжении 15 лет, брал интервью у Владимира Путина ещё в 2005 году. Однако в последней беседе, состоявшейся сразу после саммита президентов России и США в Хельсинки, «ставки были гораздо выше».

В ходе этого интервью Путин «ускользнул» от ответа на вопрос о хакерской атаке в предвыборном штабе демократов, заверил, что у Кремля нет компромата на Дональда Трампа, который, по его словам, «не представлял интереса» для России до своего выдвижения на пост президента США, а также «огрызнулся» в ответ на вопрос об убийствах своих политических оппонентов, заметив, что американские политики тоже становились жертвами убийств.

Как сообщает газета, 34-минутный разговор ведущего с Владимиром Путиным на телеканале Fox News в понедельник посмотрели более 3 млн зрителей — довольно редкий результат для сегмента шестичасовых новостей, сопоставимый со зрительской аудиторией в прайм-тайм. Успех интервью впечатлил даже конкурентов с других телеканалов. Так, ведущий канала MSNBC Брайан Уильямс заметил, что Уоллес задал Путину вопросы, от которых уклонился Трамп.

Как рассказал Уоллес, до саммита в Хельсинки он потратил несколько месяцев на безуспешные попытки организовать интервью с Путиным во время ЧМ-2018, однако после объявления о встрече с Трампом «люди Путина передумали». Единственным условием был показ интервью целиком. По словам ведущего, посольство России в Хельсинки, где была намечена встреча с главой Кремля, встретило его беспрецедентными мерами безопасности. «Должен сказать, некоторые из этих ребят были размером с дом», — заметил Уоллес. Прибытия российского президента команде телеканала пришлось ждать несколько часов, что было интерпретировано как попытка оказания психологического давления.

Однако у Уоллеса был заготовлен для Путина собственный сюрприз: копия обвинительного заключения в отношении 12 российских офицеров разведки, которую он предъявил главе Кремля. «С этого момента я безраздельно завладел его вниманием», — рассказывает журналист.

Вопрос об убийствах политических оппонентов также заставил Путина «помрачнеть», отмечает ведущий, добавляя при этом, что по окончании беседы российский лидер вовсе не выглядел рассерженным. Мужчины пожали друг другу руки и обсудили маршрут будущей поездки Уоллеса в Россию. «Он спросил: «Сколько времени (вы проведёте. — ИноТВ) в каждом из городов?» Меня это немного обеспокоило: зачем ему знать?» — вспоминает ведущий. По его словам, Путин, уроженец Санкт-Петербурга, был рад услышать, что журналист планирует задержаться в этом городе дольше, чем в Москве.

Как отмечает издание, Уоллес, которого считают одним из «сдержанных» и «умеренных» голосов Fox News, заметно отличался от других представителей телеканала в Хельсинки, таких как Шон Хэннити и Такер Карлсон, выглядевших в своих интервью с президентом Трампом «в лучшем случае соглашателями, а в худшем — психопатами».

По убеждению тележурналиста, взятое у Владимира Путина интервью в дальнейшем может помочь ему заполучить согласие Белого дома на беседу с Трампом. Дело в том, что американский лидер, частый гость телеканала Fox News, ни разу не появлялся в программе Уоллеса Fox News Sunday. «Возможно, я укажу им на то, что Владимир Путин со мной разговаривал. Почему же президент не хочет?» — в шутливой форме заметил Уоллес.