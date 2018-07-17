Путин: попытки изолировать Россию не увенчались успехом

Усилия по изоляции России не увенчались успехом и не могли увенчаться успехом из-за размеров и значения страны в мире, заявил в интервью Fox News российский президент Владимир Путин. При этом он отметил, что саммит с Дональдом Трампом в Хельсинки дал хороший старт для совместной работы и преодоления общих сложностей.

Считаете ли вы этот саммит поворотным моментом, завершением предпринимавшихся в последние годы усилий по изоляции России?



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Вы видите, что эти усилия успехом не увенчались. И не могли увенчаться успехом, имея в виду размеры, значение России в мире, в том числе в сфере глобальной безопасности. Да и в экономике, имея в виду, скажем, энергетическую составляющую мировой экономики как минимум.

Мне кажется, что понимание того, что нас объединяет, и того, над чем мы должны работать совместно, всё-таки приводит нас к мысли о том, что нужно прекратить попытки бороться друг с другом, а наоборот, объединять усилия для преодоления общих сложностей в борьбе с общими озабоченностями, по преодолению этих общих озабоченностей. Так что я считаю, что это начало пути. И это старт. На мой взгляд, сегодня дан этому хороший старт.

Дата выхода в эфир 16 июля 2018 года.