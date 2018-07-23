CNN: новым оружием Россия «прокладывает» дорогу к ещё одной встрече с Трампом

До сих пор подробности о встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Хельсинки раскрывает, главным образом, Россия, отмечает CNN. Но, очевидно, американский лидер выражает очень схожую с Москвой позицию. Кремль наслаждается воцарившимся в США хаосом и активно продвигает необходимость в ещё одном российско-американском саммите.

Мы ещё ничего толком не слышали о результатах одного из самопровозглашённых успехов президента Трампа — саммита в Хельсинки. И Белый дом, и Кремль дали высокие оценки состоявшейся встрече, но что же было достигнуто на самом деле?

С нами на связи в прямом эфире из Москвы Сэм Кайли. Достаточно сложно понять, какие выводы были сделаны со стороны Дональда Трампа. Самое последнее, что мы от него слышали, — что российское вмешательство в американские выборы было «сфабриковано». Но на прошлой неделе он говорил совсем иначе. Как это всё воспринимается в России?

СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: С точки зрения России, президент Трамп, скажем так, вернулся к сценарию. Они явно высказывают одну и ту же позицию. Россия давно и упорно заявляет, что вмешательство российских властей — абсолютная неправда, хотя в прошлом Владимир Путин с иронией упоминал о неких хакерах, патриотически настроенных «художниках», которые могли попытаться внести свою лепту в события, происходящие в других частях мира, включая США. «Но это явно не мы, начальник», как сказали бы в вашем родном городе, Макс.

По-моему, в действительности русские по-прежнему удерживают верховенство в описании произошедшего: именно с их слов мир узнаёт, что, по крайней мере на их взгляд, случилось в Хельсинки. Так, они утверждают, что стороны договорились обсуждать Сирию, обсуждать темы вроде координации усилий в борьбе с киберпреступлениями и кибертерроризмом. И это уже говорится без иронии со стороны России. Кроме того, звучат заявления о том, что на переговорах затрагивался вопрос сокращения вооружений в рамках действующих соглашений.

И в довершение ко всему, Москва активно продвигает повод для ещё одной встречи в будущем своими весьма тщеславными видео, которые дают понять, что Россия на сегодня завершила разработку очень мощных вооружений. И Москва будет готова применить их против всего, что может использовать НАТО. По их словам, это усиливает необходимость в ещё одной встрече, которая по приглашению Вашингтона и Белого дома Владимиру Путину должна состояться осенью. Это именно тот формат, в котором можно обсуждать сделки по сокращению вооружений. Таким образом русские очень активно продвигают необходимость продолжать взаимодействие и откровенно получают удовольствие от хаоса, в который, как видно, погрузился Вашингтон. Макс?

Сэм Кайли, Москва. Большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 июля 2018 года.