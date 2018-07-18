Напутствие Линкольна, «Титаник» и Перл-Харбор — комик Стивен Колбер о своём шоке от Трампа в Хельсинки
Прежде чем начать рассуждать о том, является ли наш президент «сибирским кандидатом», я бы хотел прямо сейчас напомнить вам, что говорил Линкольн: «Америка никогда не будет уничтожена извне. Если мы поколеблемся и потеряем свои свободы, это произойдёт потому, что мы уничтожили себя сами» и «Дом, разделившийся изнутри, не устоит». Это его два самых известных твита.
ГОЛОС: Ха-ха! Миллион подписчиков!
Итак, учитывая всё сказанное, я подумываю о том, что, возможно, в интересах единства самое патриотичное, что мы сейчас можем, — это не указывать на тревожащее поведение нашего президента, а просто заткнуться и терпеть это. Пока он не уйдёт. Кто-нибудь хочет просто потерпеть?
ЗРИТЕЛИ: Нет!
Ну и я не хочу.
Итак, вот в чём дело…
Я волновался. Какое-то мгновение я волновался.
Итак, Трамп в Хельсинки. Со своим дружком Владом. Всего за три дня до их встречи 12 российских военных разведчиков, прямо подконтрольных Кремлю, официально обвинили во взломе выборов 2016 года. 12 агентов — кажется, что это много. Но не забывайте, что они русские, а значит, все они гнездились в одном большом агенте. Ясно?
Сначала эти двое (Путин и Трамп. — ИноТВ) встретились за закрытыми дверями, в присутствии одних переводчиков. И чтобы уж точно никто не зашёл, они повесили на дверь вот этот знак: «Только для сильных лидеров. Девчонкам вход воспрещён». И прежде чем мы перейдём к бредовой конкретике их заявлений на пресс-конференции по итогам встречи, посмотрим, как на поведение Трампа отреагировали люди. Потому что уже есть отзывы.
АНДЕРСОН КУПЕР, ведущий CNN: Вы видели, возможно, одно из самых позорных выступлений американского президента на саммите с российским лидером. Определённо, (самое позорное. — ИноТВ) из того, что я когда-либо видел.
ФРЭНК ФИЛЬЮЦЦИ, бывший помощник директора ФБР: Мы услышали самое худшее, что вообще могли услышать от президента США, стоящего рядом с Владимиром Путиным.
ДЖОН КИНГ, ведущий CNN: Это следует назвать саммитом капитуляции.
СЬЮЗАН ГЛАССЕР, штатный корреспондент The New Yorker: Это был наихудший сценарий из тех, что можно было ожидать.
НИЛ КАВУТО, ведущий Fox Business: Отвратительно. Это сделало его выступление отвратительным. Извините, просто это всё, что я чувствую. И дело не в правых и левых взглядах, просто это неправильно.
Ого. Таких плохих отзывов я не видел со времён «Титаника». И я говорю не о фильме. «Один балл. Я утонул. Но оркестр великолепен». Позитивно, правда? Об этом обычно не говорят.
Почему так плохо? Ну… Его спросили о вмешательстве России в наши выборы и о том, кому он верит: всей нашей разведке или Путину.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Ко мне подходили мои люди, (директор Национальной разведки США. — ИноТВ) Дэн Коутс и некоторые другие. Они сказали, что, по их мнению, это Россия. А Владимир Путин только что сказал мне, что это не Россия. Вот что я скажу: не вижу никакой причины, по которой должно быть так…
Не видишь никакой причины? А зеркало-то у тебя есть? Ведь ты не только бросил свою разведку под колёса автобуса, ты ещё и врубил заднюю передачу, чтобы лучше размазать её по асфальту.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я вполне доверяю сотрудникам своей разведки, но я вам скажу, что президент Путин сегодня чрезвычайно мощно всё отрицал…
(Колбер пародирует Трампа) «Нет-нет-нет, можете шикать на меня сколько хотите, но он чрезвычайно мощный! Он не пренебрегает упражнениями для ног, и я это точно знаю. Потому что прямо сейчас я лобызаю его ягодичные мышцы». Чмок! А-та-та!
Что тебе ещё нужно, чтобы признать, что Путин приказал своим чиновникам помочь тебе избраться? Он что, должен сказать это прямым текстом? Он ведь так и сделал!
ЖУРНАЛИСТ: Президент Путин, хотели ли вы победы президента Трампа на выборах? И поручали ли вы кому-либо из своих чиновников помочь ему в этом?
ВЛАДИМИР ПУТИН: Да*.
Да. Да, это так. Это шокирует. Главным образом потому, что я не привык, чтобы президенты говорили правду.
Один репортёр дал Трампу шанс поджарить Путину пятки.
ЖУРНАЛИСТ: Сейчас, когда весь мир смотрит, вы скажете президенту Путину… Вы осудите то, что произошло в 2016 году, и предупредите его, чтобы он никогда больше этого не делал?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Позвольте сказать, что у нас есть две мысли. Есть организации, которые задаются вопросом, почему ФБР так и не взяло сервер… Почему они не взяли сервер? Где эти серверы? Я хочу знать, где сервер и что он говорит. Где сервер?
Мы знаем, где сервер**. Он стоит рядом с господином. Это ролевая игра. У них есть стоп-слово: «кусок тыквы».
И президент напомнил нам, кто на самом деле виноват в российской атаке против нашей страны.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я возлагаю ответственность на обе страны. Я думаю, что США вели себя глупо. Я думаю, мы все вели себя глупо… Я думаю, что мы все виноваты.
Да, мы все виноваты. Трамп говорит, прямо как Франклин Делано Рузвельт после Перл-Харбора.
ПОДРАЖАНИЕ РУЗВЕЛЬТУ: Вчера, 7 декабря 1941 года, произошло событие, в котором виноваты обе страны. Я хочу сказать, если мы не хотели, чтобы на нас напали, что делали эти сексуальные линкоры в нашей большой сочной гавани?
Да. Этот фрагмент обычно не приводится целиком. Обычно его обрезают чуть короче.
ГОЛОС: Я никогда раньше не слышал этот момент.
Если бесхребетное раболепство Трампа перед Путиным заставило вас задуматься, что такое знает о нём Влад, то вы не одиноки.
Дата выхода в эфир 16 июля 2018 года.
** Стивен Колбер обыгрывает два значения слова server: «сервер» и «слуга» (прим. ИноТВ).
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