Напутствие Линкольна, «Титаник» и Перл-Харбор — комик Стивен Колбер о своём шоке от Трампа в Хельсинки

На саммите в Хельсинки Дональд Трамп проявил бесхребетное раболепство перед «своим дружком Владом», заявил ведущий юмористического шоу на СBS News Стивен Колбер. По его словам, это заставляет задуматься, что такого российский президент знает об американском лидере.

Вы смотрите The Late Show, я ваш ведущий Стивен Колбер. (Аплодисменты.) Спасибо вам за это, сегодня мне это особенно нужно, потому что… Сегодня я потрясён до самого нутра. И вряд ли нужно уточнять, что к 54 годам от этого нутра уже мало что осталось. Это славный костюм, он создаёт для меня иллюзию нутра.



Прежде чем начать рассуждать о том, является ли наш президент «сибирским кандидатом», я бы хотел прямо сейчас напомнить вам, что говорил Линкольн: «Америка никогда не будет уничтожена извне. Если мы поколеблемся и потеряем свои свободы, это произойдёт потому, что мы уничтожили себя сами» и «Дом, разделившийся изнутри, не устоит». Это его два самых известных твита.



ГОЛОС: Ха-ха! Миллион подписчиков!



Итак, учитывая всё сказанное, я подумываю о том, что, возможно, в интересах единства самое патриотичное, что мы сейчас можем, — это не указывать на тревожащее поведение нашего президента, а просто заткнуться и терпеть это. Пока он не уйдёт. Кто-нибудь хочет просто потерпеть?



ЗРИТЕЛИ: Нет!



Ну и я не хочу.



Итак, вот в чём дело…



Я волновался. Какое-то мгновение я волновался.



Итак, Трамп в Хельсинки. Со своим дружком Владом. Всего за три дня до их встречи 12 российских военных разведчиков, прямо подконтрольных Кремлю, официально обвинили во взломе выборов 2016 года. 12 агенто⠘— кажется, что это много. Но не забывайте, что они русские, а значит, все они гнездились в одном большом агенте. Ясно?



Сначала эти двое (Путин и Трамп. — ИноТВ) встретились за закрытыми дверями, в присутствии одних переводчиков. И чтобы уж точно никто не зашёл, они повесили на дверь вот этот знак: «Только для сильных лидеров. Девчонкам вход воспрещён». И прежде чем мы перейдём к бредовой конкретике их заявлений на пресс-конференции по итогам встречи, посмотрим, как на поведение Трампа отреагировали люди. Потому что уже есть отзывы.



АНДЕРСОН КУПЕР, ведущий CNN: Вы видели, возможно, одно из самых позорных выступлений американского президента на саммите с российским лидером. Определённо, (самое позорное. — ИноТВ) из того, что я когда-либо видел.



ФРЭНК ФИЛЬЮЦЦИ, бывший помощник директора ФБР: Мы услышали самое худшее, что вообще могли услышать от президента США, стоящего рядом с Владимиром Путиным.



ДЖОН КИНГ, ведущий CNN: Это следует назвать саммитом капитуляции.



СЬЮЗАН ГЛАССЕР, штатный корреспондент The New Yorker: Это был наихудший сценарий из тех, что можно было ожидать.



НИЛ КАВУТО, ведущий Fox Business: Отвратительно. Это сделало его выступление отвратительным. Извините, просто это всё, что я чувствую. И дело не в правых и левых взглядах, просто это неправильно.



Ого. Таких плохих отзывов я не видел со времён «Титаника». И я говорю не о фильме. «Один балл. Я утонул. Но оркестр великолепен». Позитивно, правда? Об этом обычно не говорят.



Почему так плохо? Ну… Его спросили о вмешательстве России в наши выборы и о том, кому он верит: всей нашей разведке или Путину.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Ко мне подходили мои люди, (директор Национальной разведки США. — ИноТВ) Дэн Коутс и некоторые другие. Они сказали, что, по их мнению, это Россия. А Владимир Путин только что сказал мне, что это не Россия. Вот что я скажу: не вижу никакой причины, по которой должно быть так…



Не видишь никакой причины? А зеркало-то у тебя есть? Ведь ты не только бросил свою разведку под колёса автобуса, ты ещё и врубил заднюю передачу, чтобы лучше размазать её по асфальту.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я вполне доверяю сотрудникам своей разведки, но я вам скажу, что президент Путин сегодня чрезвычайно мощно всё отрицал…



(Колбер пародирует Трампа) «Нет-нет-нет, можете шикать на меня сколько хотите, но он чрезвычайно мощный! Он не пренебрегает упражнениями для ног, и я это точно знаю. Потому что прямо сейчас я лобызаю его ягодичные мышцы». Чмок! А-та-та!



Что тебе ещё нужно, чтобы признать, что Путин приказал своим чиновникам помочь тебе избраться? Он что, должен сказать это прямым текстом? Он ведь так и сделал!



ЖУРНАЛИСТ: Президент Путин, хотели ли вы победы президента Трампа на выборах? И поручали ли вы кому-либо из своих чиновников помочь ему в этом?



ВЛАДИМИР ПУТИН: Да*.



Да. Да, это так. Это шокирует. Главным образом потому, что я не привык, чтобы президенты говорили правду.



Один репортёр дал Трампу шанс поджарить Путину пятки.



ЖУРНАЛИСТ: Сейчас, когда весь мир смотрит, вы скажете президенту Путину… Вы осудите то, что произошло в 2016 году, и предупредите его, чтобы он никогда больше этого не делал?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Позвольте сказать, что у нас есть две мысли. Есть организации, которые задаются вопросом, почему ФБР так и не взяло сервер… Почему они не взяли сервер? Где эти серверы? Я хочу знать, где сервер и что он говорит. Где сервер?



Мы знаем, где сервер**. Он стоит рядом с господином. Это ролевая игра. У них есть стоп-слово: «кусок тыквы».



И президент напомнил нам, кто на самом деле виноват в российской атаке против нашей страны.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я возлагаю ответственность на обе страны. Я думаю, что США вели себя глупо. Я думаю, мы все вели себя глупо… Я думаю, что мы все виноваты.



Да, мы все виноваты. Трамп говорит, прямо как Франклин Делано Рузвельт после Перл-Харбора.



ПОДРАЖАНИЕ РУЗВЕЛЬТУ: Вчера, 7 декабря 1941 года, произошло событие, в котором виноваты обе страны. Я хочу сказать, если мы не хотели, чтобы на нас напали, что делали эти сексуальные линкоры в нашей большой сочной гавани?



Да. Этот фрагмент обычно не приводится целиком. Обычно его обрезают чуть короче.



ГОЛОС: Я никогда раньше не слышал этот момент.



Если бесхребетное раболепство Трампа перед Путиным заставило вас задуматься, что такое знает о нём Влад, то вы не одиноки.

ЖУРНАЛИСТ: Есть ли у российского правительства какие-либо компрометирующие материалы на президента Трампа или его семью?

(Владимир Путин смеётся после некоторой паузы, во время которой он слушал перевод вопроса.)

(Колбер пародирует Путина.) «Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Извините, я тут вспоминал одно смешное видео с участием мистера Трампа, которое мне довелось посмотреть. Не хочу говорить, что было на этой записи. Но там кое-кто делает пи-пи. Следующий вопрос. Давайте следующий вопрос. Кто хочет умереть следующим?»

Но Путин точно знает, когда и где он получил материалы, которых у него, разумеется, нет.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Я с уважением отношусь к президенту Трампу как главе американского государства, но, когда он приезжал в качестве бизнесмена, я даже не знал, что он находится в Москве.

На Петербургский экономический форум, в Петербург приехало свыше 500 американских бизнесменов, причём самого высокого ранга, я даже фамилии их не вспомню. И что, вы думаете, мы по каждому из них организуем оперативную работу и собираем какой‑то компромат?

Да. Да, я так думаю. Когда я был в России, и это правда, за мной следили, куда бы я ни пошёл. А я ведь просто комик. Наша охрана в недвусмысленных выражениях проинформировала нас о том, что мой телефон прослушивают, а в моей комнате стоят камеры.

Поэтому я принимал душ в голубом блейзере. Когда мне наконец всё-таки пришлось раздеться, и это правда, я поворачивался ко всем зеркалам и говорил: «Иван, как тебе это? Нравится? А? (водит по своему телу руками). Мой друг, это называется «кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы». Америка лучше всех».

И у Путина очень странное представление о Роберте Мюллере?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Мы можем допустить официальных представителей Соединённых Штатов, в том числе этой комиссии господина Мюллера, в нашу страну.

(Колбер пародирует Путина.) «Да, приезжайте в Москву, господин Мюллер. Приезжайте в качестве нашего гостя. Мы вывезем вас в лесок, если вы меня понимаете, расстелем перед вами красный ковёр — красный от крови. Ну, вы меня понимаете. Короче, я говорю, что мы вас убьём».

Но, возможно, самый странный момент всего этого причудливого празднества наступил, когда Путин подарил Трампу маленький подарок на память о чемпионате мира.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Господин президент, хочу передать вам этот мяч, теперь мяч на вашей стороне.

Хороший подарок. Это хороший подарок, хотя мне кажется, у Путина уже есть комплект из шаров Трампа. Шокирующее выступление Трампа на этой шокирующей пресс-конференции шокировало шокирующее количество людей. И мы вам всё об этом расскажем, когда вернёмся в студию. Оставайтесь с нами.



Дата выхода в эфир 16 июля 2018 года.

* На самом деле слова Владимира Путина переведены не полностью. На пресс-конференции он сказал: «Да, я хотел, чтобы он выиграл» (прим. ИноТВ).



** Стивен Колбер обыгрывает два значения слова server: «сервер» и «слуга» (прим. ИноТВ).