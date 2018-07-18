Конгрессмен: Трампу нельзя доверять встречи тет-а-тет с мировыми лидерами

У Дональда Трампа нет чёткой внешнеполитической стратегии, поэтому ему не следует встречаться с глазу на глаз с главами других государств, в том числе с российским президентом. Такое мнение в интервью CNN высказал представитель Республиканской партии в конгрессе Уилл Хёрд. Он также выразил сомнение, что Вашингтону удастся восстановить отношения с Москвой, ведь главная цель Кремля — «восстановить территориальную целостность» Советского Союза.

Вчера, буквально четыре часа назад, президент Трамп заявил о фактической перезагрузке отношений с Россией, намекая на взаимопонимание, его встречу с Путиным. Я понимаю, что это по-настоящему сложный вопрос для любого человека, особенно для члена Республиканской партии.

Но после того, что вы видели вчера и даже сегодня, можно ли доверять президенту беседы с глазу на глаз с другими мировыми лидерами? Способен ли он точно представить точку зрения американского правительства с максимальным учётом интересов США? Доверяете ли вы действующему президенту подобную задачу? Считаете ли вы, что он может выполнять свои обязанности с учётом наилучших интересов Соединённых Штатов?

УИЛЛ ХЁРД, конгрессмен от штата Техас: Для начала необходимо иметь чёткую стратегию в отношении определённых стран и активности, о которой мы говорим. И если у вас изначально нет чёткой стратегии как у главы нашего государства, сотрудников, которые её реализуют в соответствии с установленными конгрессом задачами, и финансирования соответствующих ведомств, то возникает непонимание, путаница. И трудно добиться хорошего результата, если действовать самостоятельно. И это то, что…

Кроме того, по моему мнению, многие президенты США совершали ошибку, полагая, что им удастся перезагрузить отношения с Россией. Россию интересует только одно — восстановление территориальной целостности СССР.

Значит ли это… я вынужден настоять, чтобы вы ответили однозначно: «Да, я доверяю президенту, он способен представлять интересы Америки» или «Нет». Вы же фактически заявляете, что у него нет чёткой стратегии.

УИЛЛ ХЁРД: Я не считаю, что у него есть чёткая стратегия. И я не думаю, что ему стоит участвовать во встречах с глазу на глаз с главами государств, потому что на кону стоит слишком многое.

Конгрессмен Хёрд. Спасибо, что уделили нам время.

УИЛЛ ХЁРД: Спасибо, Андерсон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 июля 2018 года.