USA TODAY: Трамп передумал и поверил выводам разведки США о российском вмешательстве в выборы

В попытке успокоить шумиху, поднявшуюся вокруг его встречи с Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет выводам американской разведки, сообщает USA TODAY. Президент США заверил репортёров, что оговорился на пресс-конференции в Хельсинки: на самом деле он не видит причин, почему Россия не могла бы вмешаться в американские выборы 2016 года — хотя всего за день до этого во время встречи с Путиным утверждал обратное.

В стремлении усмирить ажиотаж, вызванный встречей с Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил в конгрессе США, что он согласен с американскими спецслужбами в том, что касается вмешательства России в выборы 2016 года, но добавил, что в деле могли быть замешаны и другие, сообщает USA TODAY.

Американский президент подчеркнул, что он всегда «полностью доверяет» разведывательным службам своей страны и «поддерживает» их выводы, хотя замешаны в хакерских атаках на сервера Демократической партии «могли быть и другие люди».

Как напоминает издание, накануне Дональд Трамп встречался с российским лидером в Хельсинки и столкнулся со шквалом критики со стороны обеих ведущих американских партий за «пропутинские комментарии» после саммита. Президент сказал, в частности, что и США, и Россия виноваты в охлаждении отношений, а также согласился с Владимиром Путиным, когда тот заявил, что Москва не вмешивалась в американские выборы 2016 года — вопреки выводам разведки США.

Выступая перед конгрессом, Трамп попытался пойти на попятную и сказал, что оговорился в понедельник во время пресс-конференции с Путиным в Хельсинки. Лидер США пояснил, что хотел сказать, что не видит причин, почему Россия не могла бы вмешаться в выборы. «В ключевом предложении в моих замечаниях я сказал «могла бы» вместо «не могла бы», — заверил Трамп репортёров. Тем не менее, ожесточённая критика в его адрес не ослабла, отмечает издание.

Ранее, принимая сторону Путина, Трамп осудил продолжающееся расследование российского вмешательства в выборы, назвав его «катастрофой», вбивающей клин между США и Россией. В результате встревожены были даже многие сторонники американского президента. По мнению критиков, Россия пытается подорвать основы демократии и рассорить западные страны.

Менее недели назад специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил двенадцать россиян во вмешательстве в президентские выборы США. Команда Мюллера также расследует связи между российскими хакерами и предвыборной кампанией Трампа, хотя действующий американский президент отрицает наличие какого-либо сговора, сообщает USA TODAY.