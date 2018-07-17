New York Times поставила неуд Трампу за поведение в Хельсинки

Американский лидер Дональд Трамп отказался от всех представлений о том, как должен вести себя президент США за рубежом, пишет The New York Times. Как поясняет издание, он в Хельсинки сделал то, чего раньше не делал ни один из его предшественников: он принял объяснение «враждебного иностранного лидера» по поводу информации, предоставленной его же собственными разведслужбами.

В частности, довольно необычным является даже заявление Трампа о том, что он не видит никаких причин не верить словам президента России Владимира Путина, сказавшего, что русские не пытались повлиять на американские выборы 2016 года. Однако это было лишь одно из нескольких заявлений, подобного которым не произносил ни один из президентов США, находясь за рубежом.

Он назвал «катастрофой» для Америки расследование американского Минюста, изучающего связи предвыборного штаба Трампа с Россией, сетует The New York Times.

Кроме того, он намекнул, что ФБР ненадлежащим образом проводило расследование кибератак на нацкомитет Демократической партии США, причём делало это намеренно. Трамп также назвал агента ФБР, который давал перед американским конгрессом показания по этому расследованию, «позором» Америки.

Эти заявления, сделанные на пресс-конференции с Владимиром Путиным, стали новой вехой его «пламенного, деструктивного, идущего вразрез с правилами президентства» — внешнеполитическим эквивалентом Шарлотсвилля, где в прошлом году прошла крупнейшая акция ультраправых, которая закончилась столкновениями с антифашистами.

Тогда Трамп посмеялся над давними традициями американских президентов и поставил знак равенства между белыми националистами с факелами в руках и активистами, которые выступили против них в Вирджинии. И в этот раз в Финляндии он отбросил все общепринятые нормы того, как президенту следует вести себя за рубежом.

Вместо того чтобы защищать США от тех, кто угрожает им, он выступил с нападками на своих собственных граждан и институты власти. Вместо того чтобы бросить вызов господину Путину, противнику с хорошо задокументированным списком злодеяний против Америки, он хвалит его без стеснений, пишет The New York Times.

«Его заявления столь сильно расходятся с целями американской политики и с заявлениями остальных членов администрации, столь необъяснимы на многих уровнях, что напрашивается вопрос, который уже давно преследует Трампа: нет ли у России чего-нибудь на него?» — задаётся вопросом издание.

Складывается ощущение, что мотив президента состоит в том, чтобы упорно сражаться за легитимность его победы на выборах 2016 года. По ходу этой борьбы он усомнился в правоохранительных органах своей страны и публично отверг общее мнение разведслужб о том, что Россия вмешалась в предвыборную кампанию.

Наконец, когда Владимиру Путину задали, возможно, самый неудобный вопрос о том, нет ли у России компромата на президента США, российский лидер просто ответил, что никакого компромата у Москвы нет. Он также добавил, что знает об этих слухах, но ему не сообщали о том, что Трамп посещал Москву в качестве бизнесмена. При этом Путин отметил, что в Россию ежегодно приезжают сотни американских бизнесменов.

«И что, вы думаете, мы по каждому из них организуем оперативную работу и собираем какой‑то компромат?» — задал риторический вопрос российский лидер.