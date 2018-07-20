CNN: за подробностями встречи в Хельсинки конгрессмены США решили обратиться к переводчику

Хотя обычно переводчик всегда остаётся в тени, всё внимание сейчас приковано к сотруднице Госдепа Марине Гросс, переводившей для Дональда Трампа во время его личной беседы с Владимиром Путиным. Как сообщает CNN, конгрессмены предлагают вызвать переводчицу на слушание и даже попросить её предоставить заметки, которые она, вероятно, делала в ходе встречи. Однако пока политики не пришли к согласию относительно этичности этой инициативы.

Из-за переполоха, поднявшегося в американской общественности после пресс-конференции Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки, в центре внимания оказался человек, чья задача в дипломатических переговорах обычно заключается в том, чтобы оставаться невидимым, — переводчик.

Как сообщает CNN, всё больше политиков выступают за то, чтобы сотрудница Госдепартамента Марина Гросс, которая переводила для американского президента во время его беседы с Владимиром Путиным, выступила перед конгрессом. Кроме Трампа, в помещении, где проходила двухчасовая встреча, Гросс была единственным представителем американской делегации.

О переводчице известно немного, признаёт канал. Марина Гросс уже давно занимается переводами на высшем уровне — её лицо можно заметить на фото вместе с супругой Джорджа Буша, некогда первой леди Лорой Буш, а также с экс-госсекретарём Рексом Тиллерсоном во время его визита в Москву в апреле 2017 года. Бывший посол США в России Майкл Макфол, входивший в состав американской делегации на встрече в Хельсинки, назвал переводчицу «потрясающей».

Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт заявила, что пока никаких официальных запросов на то, чтобы Гросс выступила на слушаниях в конгрессе, дипведомству не поступало. Коллеги переводчицы хорошо отзываются о её работе, а ещё один экс-посол США в России Джон Байерли считает Гросс настоящим профессионалом.

По словам переводчика с арабского языка Гамаля Хиляля, который был старшим советником четырёх президентов и семи госсекретарей, речь идёт о, возможно, беспрецедентном случае. Обычно конгрессмены не пытаются допросить переводчика, даже если он работал с президентом. «Это был бы ужасный прецедент — если бы президент не смог свободно говорить с глазу на глаз с главой другого государства. Ему нужен переводчик, потому что он не может вести беседу на каком-то языке. Будь разговор на английском, конгресс никак бы не смог узнать, что говорил президент, — только если спросил бы у него самого. Или у Путина, — прокомментировал Хиляль. — Переводчик нужен заказчику для общения. Поэтому переводчик — это продолжение заказчика. И если вы хотите знать, о чём говорит заказчик, в данном случае президент, то спрашивайте у него самого».

Как объяснил каналу Гамаль Хиляль, переводчики нередко делают заметки для себя — они не носят стенографический характер и нужны лишь для воспроизведения определённых фраз. Иногда президент просит передать ему эти заметки, и уже он сам определяет их дальнейшую судьбу.

CNN удалось выяснить, что Дональд Трамп решил провести личную беседу с Владимиром Путиным, чтобы вынести свою оценку российскому лидеру и попытаться наладить с ним отношения. Ранее американский президент уже выражал недовольство, когда кто-то раскрывал подробности проходивших за закрытыми дверями встреч с иностранными лидерами. В этот раз он чётко дал понять своим помощникам, что не хочет, чтобы какая-то секретная информация, обсуждаемая в ходе хельсинкского саммита, стала достоянием общественности. Впрочем, экс-посол США в России Джон Байерли заверил, что, поскольку переводчики Госдепа всегда ведут заметки, к этому моменту, должно быть, кто-то вроде советника по нацбезопасности Джона Болтона уже давно опросил Гросс и получил представление о том что происходило на встрече между главами США и России.

А вот конгрессмены о содержании личной беседы между лидерами знают немного, и это не даёт им покоя. Правда, и они признают, что вопрос о вызове на слушания переводчика президента, а уж тем более о предоставлении заметок со встречи, весьма щекотливый. В конце концов, на этот случай может распространяться прерогатива президента на конфиденциальность, и законодатели уже ничего не смогут с этим сделать.

Первой предложение пообщаться на слушаниях с переводчиком Трампа выдвинула сенатор-демократ из штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин: «Предлагаю вызвать на слушание американского переводчика, который присутствовал на встрече президента Трампа с Путиным, чтобы узнать, что лидеры обсуждали с глазу на глаз. Этот переводчик может помочь определить, что именно Трамп рассказал о нас или пообещал от нашего лица Путину». Республиканцы настроены менее решительно и предполагают, что если и смотреть заметки переводчика, делать это нужно не на публичных слушаниях, а в закрытом формате — там может содержаться секретная информация.