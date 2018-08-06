Аналитик CNN: санкции США ударят по иранским обывателям, но вряд ли ослабят Тегеран

Иранская элита контролирует чёрные рынки и знает, как продолжать обогащаться в условиях санкций, а вот простым гражданам придётся потуже затянуть пояса, полагает аналитик CNN Джейсон Резайан. По его мнению, новыми санкциями администрация Трампа пытается расшатать иранский режим, но в ближайшем будущем ей это вряд ли удастся.
С нами на связи аналитик CNN по международным делам Джейсон Резайан, публицист The Washington Post, бывший корреспондент в Тегеране. Джейсон, ко всему прочему, вы провели более полутора лет в тюрьме по несправедливому решению иранских властей.
Американские санкции постепенно начнут ощущаться в Иране. Когда вы жили в этой стране, она уже была под жёсткими санкциями. Расскажите нам, каково это.
ДЖЕЙСОН РЕЗАЙАН, аналитик CNN по международным делам: Это очень неприятно, когда ситуация… Как вы знаете, кое-какие санкции против Ирана действуют уже десятки лет. Но в 2012 году, когда администрация Обамы ввела очень суровые санкции против иранской банковской и нефтяной индустрии, практически в одночасье обычным людям стало гораздо труднее в экономическом отношении. Их покупательная способность резко упала. И в этой очень затруднительной ситуации люди и власти выживали как могли.
В своей новой статье в The Washington Post — кстати, эта статья очень вдумчивая и очень хорошо написана — вы объясняете, что санкции наносят непропорционально большой ущерб, тут я перефразирую, более слабым членам общества. Так? А высший эшелон сможет позволить себе больше…
ДЖЕЙСОН РЕЗАЙАН: Да. В таких странах, как Иран, с его чёрными рынками, подконтрольными представителям режима и системы, очень хорошо понимают, как обойти эти санкции и продолжать делать деньги. И в итоге основное бремя ложится на среднестатистического человека. Со временем это может послужить разложению (системы. — ИноТВ) изнутри и усложнить жизнь режиму. Но первыми от этих непомерных санкций пострадают обычные граждане.
Действительно ли это ослабляет режим, руководство Ирана?
ДЖЕЙСОН РЕЗАЙАН: Думаю, в краткосрочной перспективе, пожалуй, нет. Я считаю, что сейчас у Ирана множество трудноразрешимых проблем, кризисов — во всём, начиная с экономики и заканчивая окружающей средой. Это проблемы в самых разных сферах: свобода слова, права женщин на… какое-то равноправие в этом обществе… За последние 40 лет у них никогда не бывало равноправия. Можно надеяться, что администрация Трампа рассматривает санкции как способ в какой-то мере дестабилизировать режим. Но я не уверен, что в ближайшем будущем из этого что-то выйдет.
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