Der Spiegel: Турция дала «символический» ответ на санкции США

В ответ на санкции США турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял штрафные меры против американских министров внутренних дел и юстиции, сообщает Der Spiegel. Он сказал, что заморозит их активы в Турции. Впрочем, маловероятно, что они у них есть, поэтому ответные шаги Анкары носят скорее «символический характер», полагает издание.

Конфликт между США и Турцией обостряется, пишет Der Spiegel. Правительство Анкары решило ответить на принятые недавно американские санкции, утвердив схожие штрафные меры в отношении министров главы Белого дома Дональда Трампа. «Мы заморозим турецкие активы министров внутренних дел и юстиции США, если у них таковые имеются», — заявил в телевизионном обращении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы терпели до вечера вчерашнего дня», — добавил он. По его словам, Турция не собирается принимать участие в игре, в которой могут быть только проигравшие: «Перемещение политических и юридических споров в экономическое измерение может нанести ущерб и тем, и другим».

Причиной конфликта двух стран-партнёров по НАТО послужило задержание в Турции американского пастора Эндрю Бронсона, напоминает издание. Вашингтон потребовал его освободить и не добившись своего, принял санкции в отношении турецких министров юстиции и внутренних дел. По словам Эрдогана, такие меры неприемлемы в отношениях стратегических партнёров. Он назвал их проявлением неуважения.

Впрочем, сомнительно, что двусторонние санкции наносят реальный вред министрам США и Турции, полагает издание. Политики из Анкары подчеркнули, что у них нет активов в США. В то же время маловероятно, что американские министры хранят в Турции свои деньги. Штрафные меры с обеих сторон носят скорее «символический» характер, отмечает издание.

Кризис в американо-турецких отношениях длится уже не первый месяц, напоминает Der Spiegel. Обе страны спорят по поводу стратегии в Сирии, обстоятельств попытки переворота в Турции и покупки российских ракет. К тому же американцы могут в любой момент расширить санкции, хотя штрафные меры США уже сейчас довольно ощутимо бьют по Турции, так как страна сильно зависит от иностранного капитала. Если инвесторы утратят доверие к Анкаре, то в стране может возникнуть не только валютный, но и масштабный экономический кризис, отмечает издание.