N-TV: Турция возмущена санкциями США и требует их отмены

Анкара резко раскритиковала санкции США в отношении двух турецких министров и призывает Вашингтон отказаться от этого решения, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Турция не готова признать невиновность американского пастора Брансона, которого подозревает в террористической деятельности, и грозит США ответными штрафными мерами.

Турция резко осудила санкции США в отношении двух турецких министров и грозит Америке встречными санкциями, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Более того, Анкара призывает США отозвать своё решение. В МИД Турции заявили о «настоятельном» протесте против санкций и «агрессивной позиции» Вашингтона: «Мы призываем руководство США отказаться от этого решения».

Ввод санкций нанесёт серьёзный урон попыткам улучшить отношения между странами. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что санкции США не останутся без ответа.

Как напоминает издание, американское правительство ранее ввело санкции против турецкого министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу — в связи с судебным процессом Турции в отношении американского пастора Эндрю Брансона. По информации Белого дома, штрафные меры позволяют заморозить имущество министров в США, а также запрещают американским гражданам заключать с ними какие-либо соглашения. «Оба они играли ведущую роль в задержании и взятии под стражу пастора Брансона», — заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Американское правительство настаивает на невиновности Брансона, которого в Турции обвиняют в террористической деятельности. «Мы не видим никаких доказательств того, что пастор Брансон что-то сделал неправильно», — отметила Сандерс.

Президент США Дональд Трамп грозился ввести санкции ещё в минувший четверг. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова подчеркнул, что его страна не приемлет подобные угрозы. Эрдоган также обвинил США в «евангелической и сионистской ментальности».

Как поясняет немецкий телеканал, Брансон живёт в Турции уже свыше 20 лет. Он был пастором церкви в Измире, когда его задержали в октябре 2016 года, через несколько месяцев после попытки переворота в Турции. Поначалу это объяснялось проблемами с визой: по данным американской стороны Брансона должны были выслать из страны. Однако в декабре Турция начала против него процесс по обвинению в террористической деятельности.

Брансона обвиняют в связях с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана, а также с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Турецкая государственная прокуратура требует для американского пастора заключения сроком до 35 лет. Эрдоган считает, что Гюлен причастен к организации попытки переворота в июле 2016 года. На прошлой неделе суд по состоянию здоровья заменил для Брансона форму предварительного заключения на домашний арест. При этом Эрдоган требует от США выдачи Гюлена.

Вице-президент США Майкл Пенс в выходные заявил, что перевод Брансона на домашний арест — недостаточное улучшение, потому что против него нет никаких достоверных доказательств. С точки зрения американской стороны, «этого невиновного человека веры» нужно отпустить и позволить ему вернуться в США. В споре по поводу Брансона турецкое правительство постоянно подчёркивает независимость правосудия в стране, однако эксперты то и дело ставят его под сомнение, отмечает телеканал N-TV.