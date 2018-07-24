Times: британским политикам не хватает амбиций лидеров-автократов — таких как Путин и Трамп

Западным демократическим лидерам не мешало бы поучиться у осуждаемых ими властных политиков амбициозности, решительности и скорости в решении поставленных задач, уверена обозреватель The Times Клэр Фоугс. Такие лидеры, как Дональд Трамп, Владимир Путин или Реджеп Тайип Эрдоган, могут показаться неприятными и деспотичными, однако они способны воплощать в жизнь масштабные проекты в кратчайшие сроки, замечает автор. Это отличает их от британских политиков, которые действиям предпочитают бесконечные обсуждения, отмечает журналистка.

Как напоминает обозреватель The Times Клэр Фоугс, на прошлой неделе в ЮАР Барак Обама, «Элтон Джон публичных выступлений», собрал полный стадион поклонников и исполнил перед ними ряд своих «мелодий для создания настроения», а также предупредил о мировом взлёте «политиков сильной руки».

Действительно, в современном мире сильные лидеры находятся на подъёме, соглашается Фоугс. Однако Обама и другие «чемпионы либеральной демократии» ошибаются, полагая, что эта глобальная тенденция основывается исключительно на «страхе и возмущении» избирателей. Западным интеллектуалам зачастую кажется, что Трамп, Путин, Эрдоган и остальные подобны «скользким продавцам», заполучившим власть, исключительно благодаря нагнетанию страхов перед «другими», будь то иммигранты, богатые элиты, безбожные либералы или агрессивный Запад. Однако, по убеждению обозревателя, наряду со всем этим, вышеназванные политики обладают ещё одним качеством: умением решать значимые для избирателей проблемы, а также продвигать проекты, способствующие восстановлению национальной гордости.

«В то время как действия Обамы никогда не соотносились с его славными заявлениями, многие из авторитарных лидеров обещают «незамедлительные действия» и выполняют свои обещания», — уверена журналистка.

Президента Трампа, к примеру, часто высмеивают как «неотёсанного задиру», однако у него есть привычка оставаться верным своему слову, замечает Фоугс. Всё, что он обещал в ходе своей предвыборной кампании: выход из Парижского договора по климату, назначение консервативного представителя на пост верховного судьи, протекционистские меры в области торговли, противостояние НАТО — было выполнено. «Он уверял, что встряхнёт Вашингтон, и мало кто сможет отрицать то, что ему это удалось», — замечает автор. Что касается отношений с Россией и Северной Кореей, «коктейль Трампа из двух частей оскорблений и одной части лести» помог добиться прогресса, которого не удавалось достичь в течение многих лет «дипломатии по учебнику».

Президент Филиппин Родриго Дутерте, которого называют «восточным Трампом», славится похожим пренебрежением к нормам этикета и имеет рейтинг одобрения на уровне 88%. Его жёсткие методы борьбы с наркотиками часто становятся предметом осуждения за рубежом, однако широко поддерживаются местным населением. Как отмечает автор, Дутерте никогда не пытался «подсластить» свои намерения, но всегда выполнял обещания. Его программа развития инфраструктуры под названием «Строить, строить, строить» предусматривает расходы в размере $180 млрд на строительство шести аэропортов, девяти железнодорожных путей, 32 дорог и прочего в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — ещё один «неприятный персонаж», чья способность выполнять обещания обеспечила ему устойчивую популярность внутри страны. С момента его прихода к власти средний годовой доход на душу населения вырос почти в три раза — до $10 тыс. Государственные расходы на социальные нужды также резко возросли. Как и Дутерте, Эрдоган — поклонник «мегапроектов». В их числе — гигантская мечеть над Босфором, крупнейший в мире аэропорт, а также канал, способный тягаться по размерам с Суэцким или Панамским.

Что касается больших проектов, способных подстегнуть национальную гордость, здесь «наиболее занятым из властных политиков», по мнению Фоугс, выглядит Владимир Путин. Самая дорогая в истории зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году, самый дорогой в истории чемпионат мира по футболу в 2018-м. «На этой неделе Путин предложил, чтобы Россия приняла у себя летнюю Олимпиаду (которая, без сомнения, тоже станет самой дорогой в истории). Движимые собственным эго, сильные лидеры не останавливаются на полпути», — замечает автор.

Авторитарный лидер Китая Си Цзиньпин занят собственным масштабным проектом — искоренением коррупции в рядах коммунистической партии. На сегодняшний день в стране осуждено уже около 100 тыс. коррупционеров.

Как отмечает Фоугс, двигателем достижений для сильных лидеров служат амбиции, не сдерживаемые сомнениями и потребностями в компромиссах. Это, по её словам, не оправдывает нарушений прав человека, однако демократическим лидерам стоит поучиться у автократов амбициозности, решительности и скорости, считает журналистка. Если строительство «мегааэропорта» Эрдогана заняло 3,5 года, то обсуждение строительства третьей взлётно-посадочной полосы в Хитроу ведётся уже десяток лет, замечает автор.

Даже принимая во внимание необходимость парламентского одобрения и поиска консенсуса, британским политикам явно не хватает амбиций, убеждена Фоугс. Вместо смелых идей, немедленно приводящихся в исполнение, британцам достаются бесконечные консультации, странные решения и «пустяки», именуемые революцией.

«Автократы могут быть деспотичными и неприятными, однако стоит отдать им должное: они по-настоящему верят, что могут преобразовать свою страну», — пишет обозреватель The Times. Они не просто утверждают: «Да, мы можем»*, они доказывают это поступками.

* «Да, мы можем» — девиз президентской кампании Барака Обамы 2008 года (прим. ИноТВ).