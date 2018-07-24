Bundesdeutsche Zeitung: Хельсинки вернул Трампа и Путина в мир реалий ядерных сверхдержав

«Историческая» встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки была «ареной демонстрации силы» двух ядерных сверхдержав, пишет Bundesdeutsche Zeitung. Саммит ознаменовал собой не только «возвращение Путина из политической изоляции», но и признание Трампом необходимости баланса интересов и сотрудничества Москвы и Вашингтона в решении мировых конфликтов, добавляет издание.

Спустя неделю после саммита в Хельсинки встреча Дональда Трампа и Владимира Путина уже стала «исторической», пишет Bundesdeutsche Zeitung. «Путин считается старым и в то же время новым русским великаном, восставшим из руин поверженного и развалившегося СССР», — отмечает издание. Однако, чтобы понять это быстрое изменение, необходимо посмотреть на него с расстояния.

Бесспорно то, что Путин покинул трибуну саммита победителем. Он не просто вёл переговоры с Трампом на равных, Трамп ему прямо-таки «льстил». Завершение чемпионата мира по футболу в России днём ранее только усилило этот эффект. Однако в ещё большей степени победу России подготовили «резкие поступки» Трампа перед встречей в Хельсинки и после неё. Его нападки на ближайших союзников, Великобританию и Германию, НАТО и ЕС, окончательно привели Запад на грань существования как сообщества государств и ценностей.

Тем не менее упадок Запада ещё не означает подъёма России. При этом не стоит сомневаться в глобальной роли второй по величине ядерной державы мира. Однако сравнение с Китаем чётко показывает, в чём заключаются слабости России. «О настоящей социальной и экономической модернизации в постсоветской псевдоимперии, в отличие от Китая, не может быть и речи», — подчёркивает издание. В то время как Китай делает ставку на высокие технологии, российская экономика по-прежнему почти полностью зависит от нефти и газа. По прогнозам экономистов, в 2019 году экономический рост составит всего лишь 1,4 вместо 2,2%. Во внешнеполитическом плане положение Путина также не складывается так хорошо, как кажется на первый взгляд. Чем дольше российские войска будут оставаться в Сирии, чтобы обеспечить статус-кво, тем дороже это обойдётся в финансовом и политическом плане.

Хельсинки был «ареной демонстрации силы». Трамп и Путин — это два верховных главнокомандующих, обладающих 90% всего ядерного оружия. «Лучше достичь баланса интересов, прежде чем могут произойти другие вещи. Без России нельзя урегулировать ни один конфликт, без США тоже. Не только Путин вернулся из изоляции из-за Украины и Крыма, но и Трамп пришёл в мировую политику с признанием этих реалий», — резюмирует Bundesdeutsche Zeitung.