Guardian: Трамп пригласил Путина на новую встречу, вновь попав под шквал критики

Несмотря на крайне негативную реакцию американского политического истеблишмента на результаты переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки, Дональд Трамп пригласил российского коллегу провести ещё одну встречу в Вашингтоне, пишет The Guardian. Как отмечается в статье, такой шаг американского лидера спровоцировал ещё одну волну критики в его адрес, причём не только из стана демократов, но и со стороны директора Национальной разведки.

Президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон на новую встречу, сообщает британская The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Сару Сандерс. По данным газеты, Сандерс написала в Twitter, что американский лидер дал своему советнику по вопросам нацбезопасности Джону Болтону распоряжение пригласить Путина провести осенью диалог «на рабочем уровне».

Как отмечает обозреватель The Guardian, своё новое приглашение Трамп сделал на фоне «продолжающегося скандала», вызванного его заявлениями на пресс-конференции по результатам состоявшейся в Хельсинки предыдущей встречи двух лидеров — и, в частности, тем, что американский президент «по вопросу о том, пыталась ли Россия саботировать выборы 2016 года в США, занял сторону не собственных спецслужб, а Путина».

На новую инициативу Трампа «незамедлительно последовала негативная реакция» со стороны представителей Демократической партии, подчёркивается в материале. В частности, сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил: «Пока мы не узнаем, что произошло на той двухчасовой встрече в Хельсинки, президенту не следует общаться с Путиным тет-а-тет — ни в США, ни в России, ни где-либо ещё». Демократы действительно «агрессивно пытаются» выяснить, что обсуждали Путин и Трамп в ходе предыдущих переговоров один на один, на которых помимо президентов присутствовали только переводчики, подчёркивается в статье.

В свою очередь, член палаты представителей от штата Флорида Тед Дойч в Twitter обратился к спикеру палаты, республиканцу Полу Райану, со следующими словами: «Эй, @SpeakerRyan, не думал, что мне придётся такое говорить, но всё-таки: выступать на совместном заседании обеих палат конгресса Путину предлагать НЕ НАДО».

На сообщения о новой встрече также успел отреагировать бывший уполномоченный координатор по этике в администрации Барака Обамы и руководитель общественной организации «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» Норм Айзен. «Друзья, если это произойдёт, давайте запланируем в столице такой марш, каких ещё свет не видывал, и мирно выступим против того, чтобы Трамп сделал с США то же самое, что его лучший дружок Путин сделал с Россией. Если вы со мной — ретвит», — цитирует Айзена The Guardian.

Как пишет издание, новость о приглашении, по всей видимости, много кого «застала врасплох» — и среди таких людей оказался даже директор Национальной разведки США Дэн Коутс. Коутс узнал об инициативе прямо во время своего выступления на конференции по безопасности, проходящей в городе Аспен (штат Колорадо), — а узнав, высказал в адрес Трампа «предупреждение». «Если бы меня кто-то об этом спрашивал, я бы поискал другой способ это сделать», — заявил Коутс, отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он встречу Трампа с Путиным наедине хорошей идеей.

На прошлой неделе, после «раскритикованной со всех сторон» встречи Трампа и Путина в Хельсинки, Коутс также выразил «весьма недоверчивое» отношение к России, разойдясь таким образом в оценках с президентом, который «желает наладить более тесные отношения с бывшим главой КГБ», напоминает автор статьи. Чиновник заявил, что «организованная Россией» на юге Англии атака с применением нервно-паралитического вещества «Новичок» «должна уже была дать миру понять: если кто-то ещё думает, что русские стараются быть хорошими соседями, то вот, пожалуйста — такими вещами они по-прежнему занимаются».