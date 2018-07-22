Hill: посол США в России отказался уходить в отставку после саммита Путина и Трампа

Посол США в России Джон Хантсман отклонил призыв американского публициста Роберта Герке уйти в отставку после совместной пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, пишет The Hill. По словам Хантсмана, его коллеги и сыновья отреагировали на призыв к отставке смехом, кроме того, он слишком давно в политике, хорошо понимает текущий момент и аргументы со всех сторон.

Посол Соединённых Штатов Америки в России Джон Хантсман заявил, что не уйдёт в отставку после пресс-конференции Дональда Трампа с Владимиром Путиным, к чему его призвал публицист Роберт Герке, заявивший, что Хантсман «работает не на президента, а на заложника», сообщает журналист The Hill Жаклин Томсен.

Хантсман сделал это заявление в газете The Salt Lake Tribune, издаваемой его братом. По словам дипломата, проведя «ненаучное исследование среди своих коллег» и спросив своих сыновей, служащих в военно-морском флоте, он решил остаться на своём посту. «Их смех сказал мне всё, что мне нужно было знать», — отметил Хантсман, добавив, ответ его сыновей «нельзя печатать». Он также подчеркнул, что «достаточно долго занимался политикой, чтобы понять момент, в котором мы находимся, и обоснованные аргументы во всех сторон».

У сотен его коллег, работающих в России, «нет ни времени, ни желания зацикливаться на политике, хотя все чувствуют нынешние проблемы». «Они сконцентрированы на работе по стабилизации самых опасных отношений в мире, которые включают ядерное оружие, борьбу с терроризмом, прекращение кровопролития на Украине и стремление урегулировать, как кажется, непреодолимый кризис в Сирии», — продолжил Хантсман. «Их преданность служению своей стране стоит над политикой, и это меня вдохновляет до глубины души. Это мой стандарт», — резюмировал дипломат.