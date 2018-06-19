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WP: наладив отношения с Северной Кореей, Трамп сосредоточился на России

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Президент США Дональд Трамп стремится наладить сотрудничество с Россией и продвигает идею встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post. Американский лидер полагает, что встреча позволит им найти решение серьёзных геополитических проблем.
WP: наладив отношения с Северной Кореей, Трамп сосредоточился на России
Reuters
Всего через несколько дней после исторической встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, Дональд Трамп продвигается в направлении очередной встречи с давним противником США — Россией, пишет The Washington Post.
 
Ожидается, что встреча лидеров США и России состоится уже в следующем месяце, когда Трамп приедет в Брюссель на саммит НАТО. При этом сам президент отметил, что его встреча с Владимиром Путиным эти летом «возможна».
 
The Washington Post отмечает, что в настоящее время посол США в Москве Джон Хантсман занимается организацией визита в Россию группы сенаторов от Республиканской партии. Данный визит прервёт длительный период отсутствия межпарламентских визитов США в Россию.
 
Сообщается, что толчок к сотрудничеству двух стран представляет собой результат нескольких месяцев противостояния Трампа своим советникам и дипломатам, которые не видели необходимости в проведении встречи.
 
«По мнению Трампа, у него была успешная встреча с Ким Чен Ыном, а теперь он хочет добиться того же с Путиным. Его советники с самого начала были настроены скептически», — заявила эксперт по России Анджела Стент.
 
Издание отмечает, что, несмотря на то, что о желании Трампа встретиться с Путиным стало известно только в марте, Трамп обсуждал со своими советниками подобную возможность ещё с ноября прошлого года, когда он познакомился с российским лидером.
 
При этом президент США полагает, что личная встреча с Путиным позволит двум лидерам найти решение серьёзных геополитических проблем на Ближнем Востоке и в Европе.
 
The Washington Post заявляет, что после ряда воинственных шагов, предпринятых Трампом в отношении России под давлением его советников, президент стал сторонником сотрудничества с Москвой. Так, он выступил с призывом вновь включить Россию в «Большую восьмёрку», из которой страна была исключена после «аннексии» Крыма в 2014 году.
 
Ряд чиновников Госдепа полагают, что встреча может способствовать преодолению разногласий двух стран по ситуациям на Украине и в Сирии, а также вопросам кибербезопасности и вмешательства в иностранные выборы. При этом некоторые американские чиновники не верят в то, что встреча приведёт к реальному прогрессу.
 
«Два лидера выйдут со встречи, сказав, что согласились сотрудничать по Сирии, борьбе с терроризмом и Украине. Это не значит, что всё это произойдёт, но это то, что они согласятся сделать», — приводит издание слова Стент.
 
При этом Хантсман остаётся одним из немногих сторонников сотрудничества с Россией в окружении президента. Проведением межпарламентской встречи посол стремится показать Москве, что даже самые бескомпромиссные парламентарии США стремятся к улучшению отношений с Россией, если там, в свою очередь, готовы приложить для этого усилия, пишет The Washington Post.
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источник
Washington Post США Северная Америка
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