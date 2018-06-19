WP: наладив отношения с Северной Кореей, Трамп сосредоточился на России

Президент США Дональд Трамп стремится наладить сотрудничество с Россией и продвигает идею встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post. Американский лидер полагает, что встреча позволит им найти решение серьёзных геополитических проблем.

Всего через несколько дней после исторической встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, Дональд Трамп продвигается в направлении очередной встречи с давним противником США — Россией, пишет The Washington Post.

Ожидается, что встреча лидеров США и России состоится уже в следующем месяце, когда Трамп приедет в Брюссель на саммит НАТО. При этом сам президент отметил, что его встреча с Владимиром Путиным эти летом «возможна».

The Washington Post отмечает, что в настоящее время посол США в Москве Джон Хантсман занимается организацией визита в Россию группы сенаторов от Республиканской партии. Данный визит прервёт длительный период отсутствия межпарламентских визитов США в Россию.

Сообщается, что толчок к сотрудничеству двух стран представляет собой результат нескольких месяцев противостояния Трампа своим советникам и дипломатам, которые не видели необходимости в проведении встречи.

«По мнению Трампа, у него была успешная встреча с Ким Чен Ыном, а теперь он хочет добиться того же с Путиным. Его советники с самого начала были настроены скептически», — заявила эксперт по России Анджела Стент.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что о желании Трампа встретиться с Путиным стало известно только в марте, Трамп обсуждал со своими советниками подобную возможность ещё с ноября прошлого года, когда он познакомился с российским лидером.

При этом президент США полагает, что личная встреча с Путиным позволит двум лидерам найти решение серьёзных геополитических проблем на Ближнем Востоке и в Европе.

The Washington Post заявляет, что после ряда воинственных шагов, предпринятых Трампом в отношении России под давлением его советников, президент стал сторонником сотрудничества с Москвой. Так, он выступил с призывом вновь включить Россию в «Большую восьмёрку», из которой страна была исключена после «аннексии» Крыма в 2014 году.

Ряд чиновников Госдепа полагают, что встреча может способствовать преодолению разногласий двух стран по ситуациям на Украине и в Сирии, а также вопросам кибербезопасности и вмешательства в иностранные выборы. При этом некоторые американские чиновники не верят в то, что встреча приведёт к реальному прогрессу.

«Два лидера выйдут со встречи, сказав, что согласились сотрудничать по Сирии, борьбе с терроризмом и Украине. Это не значит, что всё это произойдёт, но это то, что они согласятся сделать», — приводит издание слова Стент.

При этом Хантсман остаётся одним из немногих сторонников сотрудничества с Россией в окружении президента. Проведением межпарламентской встречи посол стремится показать Москве, что даже самые бескомпромиссные парламентарии США стремятся к улучшению отношений с Россией, если там, в свою очередь, готовы приложить для этого усилия, пишет The Washington Post.