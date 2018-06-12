Оговорка по Хантсман: дочка посла США в России случайно назвала Трампа и Кима «диктаторами»

Twitter заполонил хештег #ДваДиктатора после того, как ведущая Fox News и дочка посла США в России по ошибке назвала Дональда Трампа и Ким Чен Ына «двумя диктаторами», сообщает CNBC. Как отмечает канал, несмотря на то, что Хантсман незамедлительно принесла извинения за эту оговорку, это никак не помешало появлению интернет-мемов с соответствующей подписью.

Хештег #TwoDictators (#ДваДиктатора. — ИноТВ) заполонил Twitter после того как ведущая Fox News и дочь посла США в России Эбби Хантсман применила эти слова к президенту США Дональду Трампу и северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, пишет CNBC.



В эфире программы Fox and Friends Хантсман в разговоре с бывшим директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи по ошибке заявила, что грядущий саммит в Сингапуре будет историческим моментом для двух «авторитарных держав».



«Вне зависимости от того, что произойдёт на этой встрече двух диктаторов, то, что мы сейчас видим — это история», — отметила ведущая.



Скарамуччи, судя по всему, эту оговорку не заметил, так как он согласился с Хантсман, добавив, что Трамп — это «революционер, который готов брать на себя риски».



«Трамп — это революционер, который готов брать на себя риски. Он хочет выйти из привычных рамок, потому что знает, что если он приедет на такую встречу, то повысит шансы на достижение мира и процветания», — заявил Скарамуччи.



Ведущая программы уже принесла зрителям свои извинения.



«Я хочу указать на тот случай; как вы знаете, я иногда веду прямой эфир, и во время него человек не всегда точно выражает свою мысль, — оправдалась Хантсман. — Я назвала президента Трампа и Ким Чен Ына диктаторами. Я не имела этого в виду, это моя ошибка, и я приношу свои извинения».



Тем не менее интернет-пользователи быстро подхватили эту тему, начав выкладывать в интернет кучи мемов, что поспособствовало формированию в Twitter тренда с хештегом #ДваДиктатора.