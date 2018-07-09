Figaro: Эрдоган вступает в должность и становится «суперпрезидентом»

Новый президентский срок Реджепа Тайипа Эрдогана знаменует собой переход Турции от парламентской формы правления к президентской, сообщает Figaro. Как отмечает издание, отныне турецкий лидер наделяется широчайшими полномочиями и становится основоположником новой политической системы, в которой фактически упраздняется разделение ветвей власти.

Вот уже несколько недель поклонники турецкого президента распространяют в социальных сетях видео, в котором Реждеп Тайип Эрдоган в образе героя компьютерной игры «Супер Марио» преодолевает различные препятствия, встречающиеся на его пути (среди них путчисты, курдские активисты, участники акций протестов) для того чтобы в конце завоевать титул «Супердогана». Как отмечает Le Figaro, это имя хорошо подходит к новому статусу, который получит лидер Турции после своей инаугурации в понедельник.

Дело в том, что новый срок президента Эрдогана знаменует собой установление в Турции новой политической системы, которая перечеркнёт 95 лет парламентской традиции в стране. С этого дня Турция перестаёт быть парламентской республикой и переходит к «президентскому режиму», установление которого было одобрено референдумом 2017 года. По словам политолога Исмета Акчи, установившуюся систему можно назвать «суперпрезидентской, в том смысле, что глава государства сосредотачивает в своих руках основную власть и механизмы контроля».

Отныне в Турции не существует должности премьер-министра, Эрдоган становится одновременно главой государства, исполнительной власти, армии и правящей Партии справедливости и развития. У новоизбранного парламента не остаётся ни одного механизма контроля в отношении «суперпрезидента», в то время как глава государства, напротив, получает право распускать парламент. Парламентарии теряют право объявлять вотум недоверия правительству или министру, одобрять бюджет, направлять запросы главе исполнительной власти и намечать критерии назначения на государственные должности. Рабочие места высших чиновников будут зависеть теперь исключительно от президента. Это относится и к судьям, которых, прямо или косвенно, также будут назначать в президентском дворце. «Разделения властей больше не существует», — подводит итог Акча.

Теперь, «облачившись в костюм суперпрезидента», Эродоган не видит причин не сдержать своего предвыборного обещания: отменить режим чрезвычайного положения, действующий в стране с момента попытки переворота в июле 2016 года. «Борьба против терроризма», служившая оправданием сохранения режима ЧП всё это время, отныне может быть усилена, благодаря новому праву президента единолично издавать указы, приравниваемые к законам.

«Единственной тенью», омрачающей победу Эрдогана, является тот факт, что возглавляемая им партия не имеет абсолютного большинства в парламенте и для полного контроля над ним ему необходима поддержка националистической партии MHP. «Чрезвычайный прагматизм Эрдогана, позволявший ему принимать сначала одно решение, а через два месяца менять его на противоположное, будет ограничен из-за альянса с партией MHP, гораздо более непреклонной в отношении определённых вопросов, начиная с курдского», — убеждён Исмет Акча.

При этом оппозиции, всё ещё оглушённой поражением на выборах, пора взять себя в руки и начать подготовку к парламентским выборам, намеченным на март 2019 года, полагает издание. В случае если главная оппозиционная сила, Республиканская народная партия, сумеет мобилизовать своих активистов и умело подберёт кандидатов, в крупных городах, таких как Стамбул и Анкара, она могла бы составить конкуренцию президентской партии. Однако, как замечает газета, вместо этого после президентских выборов партия погрязла в «бесконечных препирательствах» — что даёт возможность Эрдогану воспользоваться ситуацией и перенести выборы на более ранний срок.