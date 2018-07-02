Spiegel: после выборов Эрдогана ждут проблемы в турецком обществе и в экономике

После победы на президентских выборах Эрдогану предстоит столкнуться с рядом проблем, пишет Der Spiegel. Турецкое общество расколото на тех, кто видит в президенте «спасителя», и тех, кто считает его «деспотом». Кроме того, Анкара испытывает трудности в экономике, и Эрдоган вряд ли намерен предпринимать действия по её восстановлению, добавляет издание.
«После победы на выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган достиг цели своей жизни: он стал более сильным турецким политиком, чем Ататюрк», — пишет журналист Der Spiegel Максимилиан Попп. Однако, несмотря на это, в дальнейшем ему придётся труднее, чем раньше. По словам автора материала, Эрдоган привёл собственную партию «в такой упадок, что она не смогла набрать большинство голосов на парламентских выборах», и поэтому ему пришлось вступить в союз с ультранационалистами, которые потребуют от президента уступок. Возможно, что лидер ультранационалистов Девлет Бахчели станет в новом правительстве вице-президентом.
Проблемы, которые мучают Турцию, после выборов сохранятся. Турецкое общество расколото на тех, кто считает Эрдогана «спасителем», и тех, кто видит в нём «деспота». Под влиянием националистов Эрдоган может ужесточить репрессии против курдов. Напряжённость в политике уже действует на турецкую экономику негативно. С начала года лира потеряла четверть своей стоимости по отношению к доллару, инфляция постоянно находится на уровне 11%, турецкие компании имеют долги на $222 млрд, каждый четвёртый турок в возрасте 14—23 лет — безработный, пишет автор материала.
По всей видимости, Эрдоган не будет понижать бюджетные расходы и повышать процентную ставку. Как и раньше, он хочет инвестировать миллиарды в строительство, и его финансовая политика может привести к тому, что Турция уже в этом году окажется в долговом кризисе. Для Запада Эрдоган становится «неудобным партнёром». Его успех на выборах заставит его продолжить свою политику: прежде всего на Ближнем Востоке от Турции можно ожидать очередных «инициатив», резюмирует автор Der Spiegel.
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