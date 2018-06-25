Guardian: тиран или облечённый доверием лидер? Эрдоган не получил единогласной поддержки на выборах

В воскресенье жители Турции отдали свои голоса на важнейших выборах за последние 25 лет, передаёт The Guardian. Издание отмечает, что в стране прошли досрочные парламентские и президентские выборы, на которых голоса разделились на тех, кто безоговорочно верит действующему президенту Турции Реджипу Эрдогану, и тех, кто выступает против его «тирании».

В воскресенье жители Турции отдали свои голоса на важнейших выборах страны за последние 25 лет, передаёт The Guardian.

Издание отмечает, что в стране прошли досрочные парламентские и президентские выборы, на которых голоса разделились на тех, кто безоговорочно верит действующему президенту Турции Реджипу Эрдогану, и тех, кто выступает против его «тирании».

При этом его сторонники и правящей партии АКР признаются, что отдали свой голос Эрдогану, так как доверяют ему руководство страной в нестабильное с экономической точки зрения время. Своё доверие они основывают, прежде всего, на росте экономики, который сопровождал почти 16-летний период нахождения Эрдогана у власти.

«Он выполняет свои обещания, он справедливый и заслуживает доверия. Он мягкий, но суровый по отношению к врагам Турции», — приводит издание слова одного из сторонников президента Ясара Айхана.

Вместе с тем нашлись и те, кто на прошедших выборах выразил поддержку президенту, но не отдал свой голос правящей партии. Так, Реджеп признаётся, что проголосовал за Эрдогана, так как родился с ним в одном районе, но на парламентских выборах поддержал Партию счастья.

«Я полагаю, что члены АКР не продуктивны из-за коррупции»,— признаётся Реджеп.

При этом ряд наблюдателей отмечают, что увидели в решении президента провести досрочные выборы ожидание резкого падения экономики Турции в ближайшие месяцы. Отмечается, что предвыборная кампания разворачивалась на фоне неудачной экономической политики, растущего торгового дефицита и стремительного падения турецкой лиры.

Противники президента отмечают, что для них эти выборы стали очень важными на пути к их стремлению покончить с единоличным правлением Эрдогана.

«Мы хотим возвращения парламентской системы, мы против единоличного правления, каждый должен иметь право быть избранным», — заявляет противница президента Фулия. Житель Стамбула Хасан утверждает, что на выборах этого года у него впервые за 10 лет появилась надежда, и он голосует против «тирании».

При этом The Guardian отмечает, что вдохновением для избирателей стал кандидат от оппозиции Мухаррем Индже с его «динамичной» кампанией, привлекшей миллионы сторонников по всей Турции.