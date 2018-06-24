Welt: уставшие от «несвободы и насилия» турки скажут на выборах «нет» «диктатуре Эрдогана»

Назначив досрочные президентские и парламентские выборы, Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает укрепить свою «авторитарную власть» в выгодный политический момент, пишет автор материала Die Welt Синан Эналь. Однако, по мнению автора, учитывая «столетний опыт несвободы и насилия», турки готовы сказать «диктатуре Эрдогана» «нет».
24 июня Турция готовится к «стратегическим переменам», пишет в материале Die Welt политолог и сопредседатель прокурдской Демократической партии народов Синан Эналь. После президентских и парламентских выборов в это воскресенье президент получит множество полномочий, которые Эрдоган «присвоил себе путём референдума о конституции» в прошлом году.
После этих выборов турецкое государство станет «другим», убеждён автор. Эрдоган объявил досрочные выборы, так как он и его союзники рассчитывают на лёгкую победу, однако оппозиция «расстроила его планы». Оппозиция казалась расколотой, и среди соперников Эрдогана нет ни одного харизматического кандидата, так как Селахаттин Демирташ из Демократической партии народов находится под арестом.
«Эрдоган верил, что настал удачный момент стабилизировать свою власть и с помощью выборов придать выборам видимость легитимности», — пишет автор материала. «К обычному сроку выборов в конце 2019 года экономический кризис бы стал бы ещё глубже, а его правительство сблизилось бы ещё сильнее с Россией и Ираном для атаки против курдов на севере Сирии и Ирака. Это были бы плохие условия для предвыборной кампании», — считает Эналь.
Времена относительно высокого экономического роста и благосостояния при Эрдогане позади. С начала 2018 года экономическая ситуация ухудшается с каждой неделей. Обесценивание турецкой лиры происходит с огромной скоростью. Более чем 60 лет членства в западных альянсах, таких как НАТО или Совет Европы, и вытекающий из этого процесс по вступлению в ЕС все быстрее разрушается, подчёркивает автор. Эрдоган стремится к официальному альянсу с Россией, Ираном и Китаем, «систематически нарушая стандарты европейских и трансатлантических альянсов».
Единственной политической альтернативой «авторитарному, централистскому обществу в Турции» выступает Демократическая партия народов. Она борется за «демократическую Турцию, которая тесно связана с западными ценностями, такими как демократическое участие, федерализм, равенство полов и справедливое распределение общественных благ», а также за признание за курдами политических прав, утверждает автор. «Учитывая столетний опыт несвободы и насилия, турецкие избиратели готовятся сказать: Эрдоган, хватит, нам больше не нужна твоя диктатура», — резюмирует автор.
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