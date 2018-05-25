FT: автократы потеснили либеральные демократии, но хоронить их ещё рано

Демократии по всему миру сталкиваются с рядом проблем, при этом авторитарные режимы, кажется, набирают обороты, пишет Financial Times. К таким авторитарным странам автор статьи относит Россию, Турцию и Китай, и, по его словам, у всех этих стран тоже есть свои политические и экономические вызовы.

«У вялых либеральных демократий проблемы. Этот век принадлежит «силовикам» этого мира», — пишет в своей статье журналист Financial Times Филип Стивенс. Вместо привычных лидеров на авансцену выходят авторитарные, которые способны на решительные и быстрые действия во времена глобального переворота. Так, главные новости посвящены Си Цзиньпину, Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, которые либералами вовсе не считаются, а Дональд Трамп чуть ли не завидует их власти.



Однако и у авторитарных лидеров есть свои проблемы, уточняет автор статьи. Он приводит в пример «царя» Владимира Путина, который, по его словам, находится «на пике формы» и может править, сколько захочет. Вот только инаугурация Путина прошла в пустоте «золотого блеска Кремлёвского дворца»: вместо приветствующей толпы на улицах собирались протестующие.

Путину нужны иностранные инвесторы и технологии, но вместо этого на Россию накладывают новые санкции, олигархов не пускают за рубеж и даже Лондон отказывается от отмывания денег. Успех России в Крыму, на востоке Украины и в Сирии больше не кажется таковым. По словам автора статьи, Москва присоединила Крым, но ввязалась в дорогостоящее противостояние по Восточной Украине. В Сирии Россия спасла Башара Асада, но за это пришлось заплатить высокую цену.

Расследование ФБР в отношении российского вмешательства в американские выборы убило надежды Путина, что новый американский президент станет относиться к нему как к равному, пишет автор статьи. Теперь он чувствует необходимость в том, чтобы искать взаимопонимания в Берлине и Париже.

Как и у Путина, у Эрдогана тоже мало союзников, хотя когда-то он хвастался, что все соседи у него в друзьях. Теперь же с союзниками по НАТО у него напряжённые отношения, партнёрство с Россией же работает лишь при хорошей погоде. Экономика Турции страдает от инфляции, а из-за попыток исламизации Эрдоган потерял поддержку молодёжи и жителей больших городов. Его позиции пошатнулись и теперь даже сторонники задумываются о том, что будет после ухода Эрдогана.

Среди них сильным лидером выглядит Си Цзиньпин, но, по словам автора статьи, это впечатление лишь извне Китая, а внутри страны коммунисты боятся, что народ потребует демократию

«Падение советского коммунизма так и не стало концом истории. Так и нынешние потрясения не станут похоронной песней для политического плюрализма. Возможно, для демократов настали тяжёлые времена. Но, как я подозреваю, то же самое и для авторитарных лидеров», — пишет Financial Times.





Комментарии читателей на сайте Financial Times:

JP: Итак, Путин плохой, Си плохой и Эрдоган плохой! Любой, кто противостоит давлению США — плохой? У меня вопрос, а кто же тогда хороший? Нетаньяху, на руках которого кровь невооружённых палестинцев, или Нарендра Моди, на руках которого кровь невинных жителей Кашмира? Всему миру пора противостоять фальшивым демократиям вроде США, Израиля и Индии, а не концентрироваться на России, Китае и Турции.

m1: С демократией всё в порядке, а вы все устраиваете мелодраму.

Yellamoon: Россия хочет найти стратегию выхода из Сирии и всегда этого хотела. Для этого понадобится некое политическое примирение сторонников Асада (алавитов, христиан и т.д.) и суннитской оппозиции, которая не относится к салафитам, а также автономия курдов. Этого можно достигнуть, никто не хочет продолжать борьбу вечно. Что же касается Украины, там беспорядок, но Россия достигла своей главной цели — на горизонте никакое членство в НАТО Украине не грозит. Вероятно, цена за это приемлемая. Трамп помог России тем, что показал полное безразличие к интересам и предпочтениям Европы.

Who cares: Так отчего Путин, Эрдоган и прочие становятся «авторитарными лидерами», если они победили на свободных выборах? Боюсь, что в этой статье высказаны очень пристрастные и односторонние взгляды.

Chase D. Parker III: Хорошие и плохие лидеры могут появиться в любой политической системе. Национал-социалисты пришли к власти в Германии в июле 1932 года, набрав 37% голосов. Демократия страдает в периоды экономических и политических стрессов, поскольку традиционные сдержки и противовесы отодвигаются на задний план под предлогом экстренной ситуации в национальном масштабе. Авторитарные режимы могут выглядеть лучше, поскольку их лидеры могут быстрее принимать решения. И наоборот, за одну ночь могут быть приняты и ужасные решения.

Мы все хорошо знаем, какие проблемы могут появиться при авторитарной или однопартийной системе. Однако мне кажется, что мы слишком оптимистично относимся к конституционным гарантиям при либеральной демократии. И брексит, и администрация Трампа это хорошо показали, обнажили уязвимость демократии перед популизмом.