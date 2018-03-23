ORF: в противовес Западу Путин предложил успешную авторитарную модель

Глава Кремля Владимир Путин создал авторитарную модель управления государством, которая крайне не похожа на западную, заявил в интервью ORF эксперт по внешней политике Раймунд Лёв. Этим президент обеспечил себе триумфальный успех на выборах и поддержку на мировой арене. Правда, Лёв убеждён, что в Европе она не приживётся, ведь там люди живут в «совершенно другом мире».

Я приветствую в нашей студии эксперта по внешней политике Раймунда Лёва. Добро пожаловать! Раймунд, вы только что слышали фразу (Владимира Путина. — ИноТВ) о том, что «границы России нигде не заканчиваются», хотя, возможно, это была шутка. Наблюдателям очень тяжело оценить такого человека, как Путин. Насколько он одержим фантазиями о безграничном могуществе?

РАЙМУНД ЛЁВ, эксперт по внешней политике: Отчасти это действительно так. Ведь границы, в которых сейчас существует Россия, появились после развала Советского Союза. В этом плане Путин всегда придерживался очень чёткой позиции. Для него эти события были катастрофой. Эти границы его не устраивают. Соседние страны он в действительности воспринимает как сферу своего влияния.

В Казахстане, Средней Азии, а также Балтии живёт русскоязычное меньшинство. И для него они служат инструментом влияния на эти регионы. Он считает лично себя и Москву защитником этих национальных меньшинств. Это не означает, что он будет передвигать государственные границы, но это может произойти, как, например, на Украине. Каждый раз, когда Путин говорит, что к границам не стоит относиться всерьёз, у соседей это вызывает беспокойство.

Это означает, что его власть определённо не ограничивается государственной границей, а распространяется за её пределы?

РАЙМУНД ЛЁВ: За последние годы благодаря этой постоянной конфронтации с Западом он смог добиться внутриполитических успехов. Ещё пару лет назад в российских городах проходили антипутинские демонстрации. Всего этого больше нет. Представление о том, что Россия окружена врагами, и Путин — единственный политик, который им противостоит, подняло в России националистическую волну, которая, в свою очередь, помогла ему добиться триумфального успеха на выборах.

В данный момент обостряется международный конфликт с Великобританией. Бывшего двойного агента пытались отравить. Есть предположение, что за этим стоит Россия. Может ли получиться так, что после того, как Путин получил поддержку внутри страны, конфликт обострится?

РАЙМУНД ЛЁВ: Это конфликт был скорее полезен Путину. Москва это даже признаёт. Несколько дней назад спикер заявила, что, если Великобритания, возможно, сама организовала отравление двойного агента, то нам её стоит поблагодарить. Никто не знает, что там в деталях произошло. В таких спецоперациях обычно не бывает явных улик, но Путин сам работал в КГБ, то есть раньше он был сотрудником спецслужб, и он часто говорил, что может многое простить, но только не предательство. По его словам, предателей нужно устранять. Кто бы ни отдал этот приказ и ни осуществил операцию, он определённо понимал, что действует в интересах Путина.

По сути, Великобритания напрямую обвиняет Путина в отравлении. Насколько это правдоподобно?

РАЙМУНД ЛЁВ: В этом вопросе тяжело разобраться. На таких этапах обычно не бывает никаких реальных доказательств. Стоит отметить, что обе стороны используют жёсткую риторику, но на деле проявляют сдержанность. Англичане выслали пару десятков российских солдат*. Русские приняли зеркальные меры и сделали то же самое. Это самый слабый ответный дипломатический удар, который можно было нанести после такого инцидента.

Тереза Мэй не находится в сильной позиции. У неё большие проблемы с брекситом. Ей остаётся надеяться, что в конфликте с Россией европейцы встанут на её сторону. С экономической точки зрения она также не заинтересована в обострении ситуации. Российские олигархи инвестировали миллиарды в британские банки в лондонском Сити. Российские олигархи скупили целые проспекты в Лондоне. После брексита Великобритания ещё сильнее будет нуждаться в таких инвестициях. Поэтому они подумают лишний раз: а не приведут ли, например, санкции к обострению ситуации?

Вы только что затронули два важных момента. С одной стороны, мы имеем отравленный политический климат. С другой — зависимость от этой большой страны, с которой у нас есть множество экономических связей. Как европейцам обходиться с таким сильным и большим соседом? Разве не нужно проводить политику разрядки?

РАЙМУНД ЛЁВ: Отношения между Россией и Западом в плохом состоянии. Это длится уже многие годы, с тех пор как начался украинский кризис, после присоединения Крыма. Вряд ли в ближайшее время ситуация изменится. Европейцы пытаются не обострять ситуацию. После переизбрания Путина все ему позвонили: Ангела Меркель, президенты Франции и США. Это сигнал, что с ним хотят поддерживать диалог. Но в то же время понятно, что это такой конфликт, в поддержании которого заинтересована именно Россия.

Не стоит забывать, что россияне стали жить хуже, чем пару лет назад. В ближайшее время экономическая ситуация не наладится. И всё равно президент выиграл выборы. Это такая модель. Это связано с тем, что Путин ведёт себя как авторитарный лидер-националист.

В мире к нему относятся очень по-разному. У него, конечно же, много противников, но и много сторонников. Президент США, президент Китая, левые и правые популисты интересным образом замыкают этот круг. Что за феномен стоит за этим?

РАЙМУНД ЛЁВ: За годы своего правления в Москве Путин смог создать модель, альтернативную либеральному, глобализованному западному сообществу. Это модель, опирающаяся на власть сильного мужчины. Она продвигает национализм. В рамках этой модели бытуют рассуждения, что в случае необходимости можно применять насилие. И это пользуется популярностью. Очевидно, что в России это успешная модель.

Некоторые думают, что могут сделать так же. К примеру, глава венгерского правительства рассуждает схожим образом. И другие тоже. Очень любопытно, что и правые и левые популисты в Европе считают эту модель привлекательной, хотя живут в совершенно другом мире.

Господин Лёв, спасибо, что посетили нашу студию и поделились своим экспертным мнением.

РАЙМУНД ЛЁВ: Не за что.

Дата выхода в эфир 22 марта 2018 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).