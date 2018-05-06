FAZ: Турция возвращает своё золото из США ради независимости от доллара

Турция увеличивает свои золотые запасы и возвращает слитки из хранилища в Нью-Йорке, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Эксперты усматривают в этом обострение конфликта между Анкарой и США, тем более что президент Эрдоган прямо заявляет о необходимости уйти от долларовой зависимости в управлении международными кредитами.

К настоящему времени Турция накопила немало золота, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По данным Всемирного золотого совета, в течение года Центробанк страны увеличил свои запасы почти вдвое, до 231,9 тонн.

Если заодно подсчитать золотые запасы, находящиеся в распоряжении коммерческих банков, которые могут держать часть своих резервов в Центробанке в виде золота, а не сильно дешевеющей турецкой лире, в общей сложности получится порядка 595,5 тонн золота стоимостью в $25 млрд. Это составляет примерно четверть турецкого валютного резерва, отмечает издание.

Если сравнивать с золотыми запасами других ЦБ в мире, Турция занимает десятое место и продолжает увеличивать свои резервы. С начала года страна продемонстрировала второй по величине прирост в мире после России, следующей примерно той же стратегии, какой придерживается Эрдоган: и Москва, и Анкара стремятся за счёт покупок золота стать более независимыми от валютных резервов и, в частности, от американского доллара.

Турция официально подтверждает увеличение своих золотых запасов. Кроме того, сообщается, что Анкара по примеру Германии возвращает свои золотые слитки из хранилища в Нью-Йорке. В настоящее время речь идёт о 28 тоннах, а в целом за последние годы из-за границы было возвращено около 200 тонн турецкого золота. Некоторые видят в этом обострение конфликта между Турцией и США, тем более что в Нью-Йорке ведётся процесс против заместителя председателя правления одного из турецких банков, отмечает немецкая газета.

Его обвиняют в содействии обходу иранских санкций, из-за чего ему грозит многолетнее тюремное заключение, а его банку — серьёзные штрафы и санкции. Эрдоган, неоднократно вмешивавшийся в это дело и пытавшийся помочь своему соотечественнику, считает этот процесс сговором против Турции.

Немецкий банк за последние годы тоже вернул из Нью-Йорка почти 300 тонн золота, а также 374 тонны из Парижа. Теперь они хранятся во Франкфурте, сообщается в статье. Такое решение было принято в 2012 году после вспыхнувших в Германии дискуссий и сомнений в том, не исчезло ли вообще немецкое золото и сможет ли государство получить к нему доступ в случае необходимости.

Общий золотой запас Германии составляет 3372,2 тонны, это второй по величине золотой резерв в мире после США. В то же время банк Германии — один из немногих в мире сократил свои золотые резервы в первом квартале текущего года на 1,4 тонны, которые пошли на чеканку золотых монет.

Между тем в Турции продолжается падение курса лиры, уже достигшего нового отрицательного рекорда: доллар сейчас стоит 4,29 лиры, а это как никогда много, подчёркивает издание.

В связи с обесцениванием государственной валюты граждане Турции тоже всерьёз заинтересовались золотом: спрос на него в виде украшений увеличился в стране на целых 34% с начала года.

Кроме того, президент Эрдоган недавно высказался за то, чтобы управлять международными кредитами не в долларах, а на основе золотого запаса. «Почему мы берём все кредиты в долларах? Дайте нам другую валюту. Я предлагаю сделать так, чтобы кредиты выдавались на золотой основе», — отметил Эрдоган в интервью турецкому изданию. По его словам, с долларом мир постоянно находится под давлением изменения курсов валют, от которого необходимо по возможности избавиться, сообщает Frankfurter Allgemeine.