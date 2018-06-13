DW: Эрдоган и Алиев запустили Трансанатолийский газопровод в присутствии Порошенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев в присутствии Петра Порошенко запустили Трансанатолийский газопровод (TANAP), который будет поставлять газ в Европу в обход России, сообщает Deutsche Welle. TANAP стратегически важен для энергобезопасности ЕС, уверены в Брюсселе.
Президенты Турции и Азербайджана запустили Трансанатолийский газопровод (TANAP), который будет поставлять газ в Европу в обход России, сообщает Deutsche Welle. TANAP, стоимость которого составляет $8,5 млрд, — это часть Южного газового коридора, благодаря которому Турция должна стать энергетическим центром и создать альтернативу поставкам газа в ЕС из России.
«Сейчас, благодаря TANAP, наша страна стала на один шаг ближе к своему плану стать энергетическим центром в регионе», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия в Эскишехире, добавив, что проект представляет собой «энергетический шёлковый путь». Как отмечает Deutsche Welle, на церемонии открытия также присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Украины Пётр Порошенко и президент Сербии Александр Вучич.
Газопровод TANAP длиной 1850 км соединён с Южно-Кавказским газопроводом, который транспортирует газ из азербайджанского месторождения «Шах-Дениз — 2» из Каспийского моря через Грузию в Турцию. Согласно плану, другая часть проекта, Трансадриатический газопровод (TAP), будет поставлять газ из Турции через Грецию и Албанию в Италию к 2020 году. В целом Южный газовый коридор будет поставлять 6 млрд кубометров газа в год в Турцию и 10 млрд кубометров в Европу.
Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович, занимающийся вопросами энергии, назвал TANAP «вехой в совершенствовании энергетической безопасности».«Помогая диверсифицировать наши поставки энергии и маршруты её доставки, «Южный газовый коридор» стратегически важен для энергобезопасности ЕС, в том числе в его самых уязвимых частях, таких как Юго-Восточная Европа и Южная Италия», — резюмировал политик.
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