Hürriyet: на инаугурации Эрдогана российскую делегацию возглавит Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию, которая поедет на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление российского правительства. Церемония состоится 9 июля, и в этот же день, после того как Эрдоган принесёт присягу, страна перейдёт от парламентской к президентской форме правления.

Свою присягу Эрдоган принесёт перед парламентов, тем самым официально обозначив переход к новой форме правления, говорится в статье.

На инаугурации будут присутствовать как минимум 22 иностранных президента, а также премьер-министры, вице-президенты и спикеры парламентов других стран.

По окончании церемонии в парламенте Эрдоган проведёт приём в президентской резиденции, где он выступит со своими первыми после официального вступления в должность заявлениями.

После приёма, как ожидается, Эрдоган объявит состав нового кабинета министров, а также сообщит о прочих назначениях, пишет Hürriyet Daily News.