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Hürriyet: на инаугурации Эрдогана российскую делегацию возглавит Дмитрий Медведев

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На предстоящей инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российскую делегацию возглавит премьер Дмитрий Медведев, сообщает Hürriyet Daily News. Помимо него на церемонии будут присутствовать президенты, вице-президенты, премьер-министры и спикеры парламентов других государств, говорится в статье.
Hürriyet: на инаугурации Эрдогана российскую делегацию возглавит Дмитрий Медведев
Reuters
Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию, которая поедет на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление российского правительства. Церемония состоится 9 июля, и в этот же день, после того как Эрдоган принесёт присягу, страна перейдёт от парламентской к президентской форме правления.
 
Свою присягу Эрдоган принесёт перед парламентов, тем самым официально обозначив переход к новой форме правления, говорится в статье.
 
На инаугурации будут присутствовать как минимум 22 иностранных президента, а также премьер-министры, вице-президенты и спикеры парламентов других стран.
 
По окончании церемонии в парламенте Эрдоган проведёт приём в президентской резиденции, где он выступит со своими первыми после официального вступления в должность заявлениями.
 
После приёма, как ожидается, Эрдоган объявит состав нового кабинета министров, а также сообщит о прочих назначениях, пишет Hürriyet Daily News. 
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источник
Hürriyet Daily News Турция Европа
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Дмитрий Медведев Реджеп Тайип Эрдоган Россия Турция
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