Times Оригинал

Times: Путин поспешил поздравить Эрдогана с победой в надежде отдалить Турцию от ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Путин одним из первых поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с переизбранием, пообещав расширять сотрудничество двух стран в Сирии. The Times отмечает, что это может быть сигналом того, что Россия попытается сблизиться с Турцией, отдалив её от ЕС.
Times: Путин поспешил поздравить Эрдогана с победой в надежде отдалить Турцию от ЕС
Reuters

Владимир Путин сделал шаг навстречу своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану после победы последнего на президентских выборах, пообещав расширять сотрудничество двух стран в Сирии. По мнению автора статьи в The Times, это может быть сигналом того, что Россия попытается сблизиться с Турцией, отдалив её от ЕС.

Путин одним из первых поздравил Эрдогана с переизбранием. По словам президента России, его победа на воскресных выборах «полностью подтверждает его политический вес и широкую поддержку политики, проводимой под его руководством».

При этом в ОБСЕ отметили, что изменения в избирательном законодательстве и предвзятое освещение предвыборных кампаний кандидатов в СМИ дало преимущество Эрдогану и правящей Партии справедливости и развития.

Издание напоминает, что, согласно первым подсчётам, на прошедших выборах Эрдоган получил 52.59% голосов избирателей, в то время как АКР в коалиции с Партией националистического движения получили 53.66% мест в Великом национальном собрании Турции.

Официальные результаты президентского и парламентского голосований будут обнародованы лишь 5 июля, однако Центральная избирательная комиссия и оппозиция Турции уже признали справедливость данных цифр.

Несмотря на то, что в Совете Европы заявили о своих опасениях относительно прозрачности и беспристрастности выборов, кандидат от оппозиции Мухаррем Индже, получивший 31% голосов, признал своё поражение. При этом он назвал выборы нечестными и омрачёнными пролитой кровью, передаёт The Times.

«Господин Эрдоган, не ведите себя, как глава партии. Вы отныне президент всех граждан страны», — обратился к президенту Индже, заверивший, что на этом его политическая борьба не окончена. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Times Великобритания Европа
теги
Владимир Путин ОБСЕ президентские выборы Реджеп Тайип Эрдоган Россия Турция
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров