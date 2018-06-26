Times: Путин поспешил поздравить Эрдогана с победой в надежде отдалить Турцию от ЕС

Владимир Путин одним из первых поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с переизбранием, пообещав расширять сотрудничество двух стран в Сирии. The Times отмечает, что это может быть сигналом того, что Россия попытается сблизиться с Турцией, отдалив её от ЕС.
Владимир Путин сделал шаг навстречу своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану после победы последнего на президентских выборах, пообещав расширять сотрудничество двух стран в Сирии. По мнению автора статьи в The Times, это может быть сигналом того, что Россия попытается сблизиться с Турцией, отдалив её от ЕС.
Путин одним из первых поздравил Эрдогана с переизбранием. По словам президента России, его победа на воскресных выборах «полностью подтверждает его политический вес и широкую поддержку политики, проводимой под его руководством».
При этом в ОБСЕ отметили, что изменения в избирательном законодательстве и предвзятое освещение предвыборных кампаний кандидатов в СМИ дало преимущество Эрдогану и правящей Партии справедливости и развития.
Издание напоминает, что, согласно первым подсчётам, на прошедших выборах Эрдоган получил 52.59% голосов избирателей, в то время как АКР в коалиции с Партией националистического движения получили 53.66% мест в Великом национальном собрании Турции.
Официальные результаты президентского и парламентского голосований будут обнародованы лишь 5 июля, однако Центральная избирательная комиссия и оппозиция Турции уже признали справедливость данных цифр.
Несмотря на то, что в Совете Европы заявили о своих опасениях относительно прозрачности и беспристрастности выборов, кандидат от оппозиции Мухаррем Индже, получивший 31% голосов, признал своё поражение. При этом он назвал выборы нечестными и омрачёнными пролитой кровью, передаёт The Times.
«Господин Эрдоган, не ведите себя, как глава партии. Вы отныне президент всех граждан страны», — обратился к президенту Индже, заверивший, что на этом его политическая борьба не окончена.
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