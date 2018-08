Globalist: если Сербия хочет в ЕС, ей придётся отречься от «оси Путин-Эрдоган»

Россия и Турция прилагают существенные усилия, чтобы подорвать стратегические интересы ЕС и НАТО на Балканах, в частности в Сербии, вкладывая в неё огромные средства, пишет The Globalist. Однако, по мнению издания, Белград должен понять, что построить демократию и добиться устойчивого экономического роста он может только в тесном сотрудничестве c ЕС, для чего ему придётся отойти от «безжалостных диктаторов, которые притворяются спасителями Балкан».

Пока Европейский союз пытается укрепить своё влияние на Балканах, Россия и Турция упорно работают над углублением собственных связей с регионом, пишет The Globalist.



ЕС вновь обратил внимание на свой «южный задний двор» из-за опасений, вызванных ростом влияния Москвы на Балканах. Однако, несмотря на то, что Сербия — это самый близкий союзник России в Европе, с Балканами исторически связана не только эта страна.



По мнению издания, ещё одним «тяжеловесом», который пользуется поддержкой коррумпированных чиновников в регионе, является Турция. Как и Россия, она вкладывает средства в крупные проекты со стратегическим расчётом получить серьёзное экономическое и политическое влияние на финансовом рынке.



Для того, что показать свои тесные связи с Сербией, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что в 2018 году Анкара вложит в эту страну $2 млрд, а в долгосрочной перспективе доведёт эту цифру до $5 млрд.



Однако даже если не брать в расчёт инвестиции, Эрдоган наглядно показал Западу свою «бессовестную позицию», указывав на то, что Турция собирается стать столь же могущественной, как и Оттоманская империя в дни своего расцвета.



Балканы однажды входили в состав Оттоманской империи, оказавшись затем «под пятой» у Советского Союза. Даже сейчас Россия считает Сербию самым надёжным союзником в Европе и серьёзно вкладывается в крупные проекты, особенно в энергетической сфере.



Хотя Россия и Турция до сих пор соревнуются за влияние в Сербии, они продолжают сотрудничать, пытаясь вместе противодействовать влиянию ЕС на Балканах. По этому поводу, например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет, чтобы «Балканы повернулись к Турции или России».



Хотя ЕС остаётся главным торговым партнёром Сербии, Белград сильно зависит от российского военного оснащения, которое во многом определяет характер российско-сербских отношений. Всего в Сербии есть около тысячи компаний, частично или полностью принадлежащих россиянам. Большинство сербов настроены пророссийски и относятся к НАТО недружелюбно, так как они всё ещё помнят западные бомбардировки 1999 года.



В то время как Путин, как считает The Globalist, не скрывает своей враждебности по отношению к Западу и пытается подорвать его интересы где может, Эрдоган — как и сербские лидеры — также пытается усидеть на двух стульях.



Турецкий лидер стремиться сохранить членство своей страны в НАТО, параллельно показывая желание вступить в ЕС. Но вместе с тем Эрдоган усердно пытается подорвать стратегические интересы НАТО и ЕС на Балканах, пытаясь закрепиться в Сербии, что должно послужить его «коварным планам».



«Сербия должна внимательно рассмотреть все варианты. Если она всерьёз намеревается вступить в ЕС, она должна провести необходимые социально-политические и экономические реформы. Кроме того, у Сербии точно не будет шанса вступить в ЕС, если она сохранит неограниченное сотрудничество с Эрдоганом или Путиным», — подчёркивает The Globalist.



Кроме того, по мнению издания, Сербия должна понять, что устойчивая демократия и экономический рост могут быть достигнуты только в тесном сотрудничестве с ЕС.



«Поэтому она должна отойти от безжалостных диктаторов, которые притворяются спасителями Балкан, в то время как на самом деле они пользуются уязвимостью региона ради осуществления своих долгосрочных стратегических целей», — подводит итог The Globalist.