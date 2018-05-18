RP: Вучич успокоил русских — для сербов дружба с Россией важнее места в НАТО

Сербия всегда будет ценить дружбу с Россией и никогда не присоединится к санкциям ЕС против Москвы, заявил в интервью Rheinische Post Александр Вучич. Сербский президент также заверил, что в настоящий момент Белград не рассматривает вариант о вступлении страны в НАТО, объяснив это решение желанием сербов сохранить нейтралитет.

Конфликт косовских албанцев с сербами — это бомба замедленного действия, заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post президент Сербии Александр Вучич.

«Я знаю, что Сербия может положиться на президента России Владимира Путина, — констатировал Вучич. — Трижды, причём срочно, мне действительно была нужна его помощь, и трижды я сразу же смог связаться с ним по телефону».

Президент Сербии также заверил, что сербы всегда будут ценить дружбу с Россией.

«Поэтому я постоянно и заявляю, что мы никогда не присоединимся к санкциям Европейского союза против Российской Федерации», — пояснил сербский лидер.

«Я так часто встречался с президентом России Владимиром Путиным, как, наверное, ни один другой политик, и я ни разу не слышал от него возражений по поводу желания Сербии вступить в Евросоюз. Членство (Сербии. — ИноТВ) в НАТО для Российской Федерации, конечно же, будет проблемой, но такой вариант не рассматривается, поскольку в военном плане Сербия хочет остаться нейтральной», — заверил Александр Вучич.