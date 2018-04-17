Tageszeitung: после президентских выборов Черногория всё ближе к Западу и дальше от России

Президент Черногории Мило Джуканович правит своей страной уже более 30 лет и на недавних выборах вновь переизбрался на пост главы государства, сообщает Tageszeitung. Отдав свой голос за него, граждане страны выбрали не просто социалиста, а дальнейший путь развития страны. Сближению с Сербией и Россией они предпочли вступление в Евросоюз, поясняет немецкое издание.

Тем, кто, как президент Черногории Мило Джуканович, правит своей страной более 30 лет, приходится иметь дело с критикой, пишет Tageszeitung. «Недемократичные властители», такие как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин, используют схожие методы для того, чтобы остаться у власти, — сначала в качестве президентов, потом лидеров партии, премьер-министров, и в конце концов снова в роли президентов. В таких системах процветают клиентелизм и коррупция, утверждает автор статьи.

В Черногории в отличие от Турции и России об этих проблемах можно говорить открыто, и, несмотря на них, Джукановичу вновь удалось обеспечить себе поддержку большинства на президентских выборах. При этом избиратели проголосовали не просто за социалистов, продолжает издание. Они выбрали направление, в котором будет развиваться страна. Пойдёт ли она путём дальнейшего сближения с Западом: с июня прошлого года Черногория стала членом НАТО и вскоре собирается вступить в ЕС. Или граждане прислушаются к мнению сильнейшей оппозиционной партии и пойдут на сближение с Сербией и Россией.

Результат выборов был однозначным — большинство черногорцев вновь выбрало Запад. И это заслуга Джукановича, ведь он смог вывести свою страну из-под влияния Сербии и избежать ошибок сербских политиков. Черногория — единственная страна в Западных Балканах, где не проходили этнические чистки, отмечает издание. Президенту удалось организовать мирное сосуществование всех меньшинств.

Но он только тогда станет «великой фигурой в истории своей страны», когда, вступив в ЕС, откроет путь для реальной демократизации общества — главным образом в том, что касается независимости судов. Этого требует третья, пусть и наименьшая сила в стране, то есть некоторые оппозиционные партии и гражданское общество. Они хотят построить в Черногории государство западного образца «без всяких но и если», подчёркивает издание.