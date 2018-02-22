Time: в результате атаки на посольство США в Черногории погиб лишь нападавший

В Черногории неизвестный бросил взрывное устройство на территорию американского посольства, а затем подорвал себя, сообщает Time. В результате атаки погиб лишь нападавший, никто из сотрудников диппредставительства не пострадал.
В ночь со среды на четверг посольство США в Черногории подверглось нападению со стороны неизвестного, сообщает Time.
Черногорское правительство подтвердило информацию о том, что неизвестный нападавший бросил взрывное устройство на территорию посольства, а затем подорвал себя, пишет издание со ссылкой на информационное агентство. По имеющейся информации, нападавший, скорее всего, бросил гранату.
Американское посольство опубликовало предупреждение, призывающее американских граждан воздержаться от посещения диппредставительства в Подгорице и следить за сообщениями в СМИ.
Местная полиция перекрыла территорию вокруг посольства США, говорится в статье. В результате атаки погиб лишь нападавший, никто из людей, находившихся на территории закрытого на тот момент диппредставительства, не пострадал, сообщает издание со ссылкой на источник в Госдепе США. Этот источник также подтвердил, что сотрудников посольства попросили не приходить в четверг на работу из соображений безопасности.
«В настоящий момент официальные лица посольства тесно сотрудничают с полицией, чтобы идентифицировать нападавшего(-ших), — написала официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт в Twitter. — Посольство сейчас проводит внутренний контроль, чтобы подтвердить безопасность всего персонала».
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