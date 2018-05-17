Bloomberg: нерешительность ЕС даёт России и Китаю шанс укрепиться на Балканах

В то время как ЕС находится в смятении относительно расширения членства за счёт стран западной части Балканского полуострова, Россия и Китай укрепляют своё влияние в Сербии, пишет Bloomberg. Отмечается, что в настоящий момент для ЕС как никогда актуально добиться расширения на восток.

Стремление президента Сербии Александра Вучича свободно овладеть русским языком отражает традиционное геополитическое положение страны между Востоком и Западом, пишет Bloomberg.

Учитывая, что Сербии предстоит ожидать членства в ЕС ещё много лет, Вучич укрепляет связи с Россией, одновременно добиваясь финансирования промышленных и инфраструктурных проектов из Китая, отмечает издание.

При этом в настоящий момент, когда отношения западных держав с Россией являются наиболее напряжёнными со времён холодной войны, для ЕС как никогда актуально в конечном итоге принять Сербию и другие пять балканских стран в союз, тем самым добившись расширения на восток.

Сообщается, что на этой неделе должна состояться встреча лидеров ЕС с коллегами из западной части Балканского полуострова, в рамках которой они стремятся продемонстрировать всю серьёзность намерения расширить членство после 2025 года.

«Если страны западной части Балкан не будут придерживаться демократического развития, мы рискуем столкнуться с нестабильностью в регионе. Мы не можем позволить себе замедлять процесс. Это может дать возможность вмешаться другим игрокам», — приводит издание слова бывшего специального посланника ООН на Балканах Эдуарда Кукуна.

При этом издание сообщает, что Сербия не теряет связь с Россией, которая последнее время лишь укрепилась благодаря тому, что Москва стала одним из ключевых союзников страны в вопросе независимости Косова. Отмечается, что с 2014 года, когда Вучич пришёл к власти, он совершил как минимум семь визитов в Россию.

Отмечается, что если Россия имеет сильное влияние на Сербию ещё со времён СССР, то Китай является относительно новым игроком в регионе. В то время как ЕС находится в смятении относительно расширения на восток, Китай продвигает сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы в рамках форума 16+1 и, по данным Европейского совета по международным отношениям, представляет серьёзную конкуренцию ЕС.

Издание напоминает, что Сербия является крупнейшей из стран западной части Балкан, которые стремятся пополнить ряды ЕС. Кроме неё на членство в союзе надеются Босния и Герцеговина, Албания, Черногория, Македония и частично признанное государство Республика Косово.

Именно ЕС является главным торговым партнёром и крупнейшим инвестором данных стран, однако в регионе ширится разочарование относительно того, добьются ли эти государства членства в Европейском союзе.

«Нам нужно решить, идти нам на восток или на запад. Я предпочёл бы выбрать Россию. Они уже много раз нам помогали», — цитирует Bloomberg слова 25-летнего жителя Белграда Бориса Петровича.