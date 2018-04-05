B92: Сербия не будет участвовать в антироссийской истерии и санкциях

Белград не будет принимать участие в санкциях и антироссийской истерии — такую позицию сербских властей подтвердил в ходе своего визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин, сообщает B92. Он подчеркнул, что его стране хорошо известно, насколько болезненной может быть сфабрикованная ложь, когда политики транслируют какое-либо суждение, не предъявляя при этом никаких доказательств.

Министр обороны Сербии Александр Вулин в ходе своего официального визита в Москву объявил о том, что его страна намерена купить у России несколько вертолётов, пишет B92. После встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу глава сербского оборонного ведомства заявил, что они, среди прочего, обсудили покупку четырёх транспортных вертолётов Ми-17 и четырёх боевых вертолётов Ми-35, а также оснащение и модернизацию МиГ-29 и ряд других вопросов, касающихся военной техники.

«Вооружённая Сербия — это мирная Сербия, и это гарантирует мир на Балканах», — подчеркнул сербский министр.

Кроме того, Вулин, как пишет издание, передал российской стороне послание от премьер-министра Сербии Александра Вучича, который заявил, что, пока он стоит во главе государства, Белград не будет участвовать в санкциях и антироссийской истерии.

«Сербии, как никакой другой стране, известно, насколько болезненной может быть сфабрикованная ложь, когда политики транслируют какое-либо суждение, не предъявляя при этом ни единого доказательства. Наш ответ — мы не будем участвовать в этом. В мире может поменяться всё, кроме наших братских и дружеских отношений», — отметил Вулин.



Он также подчеркнул, что Белград благодарен России за её позицию по Косово и Метохии и за сохранение территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также за поддержку, оказываемую по всем важным внешнеполитическим вопросам, пишет B92.