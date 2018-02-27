ZDF: сердце у сербов славянское, а карманы — европейские

В политическом плане Балканы — это «минное поле», сообщает ZDF. Особенно напряжённая ситуация сложилась в Сербии, оказавшейся между двух фронтов: Россией и Евросоюзом. И хотя сердце у сербов всё ещё славянское, в карманах у них появляется всё больше европейских денег, отмечает немецкий канал.

В его родном городе Ниш Зорана Радовановича знает каждая собака. Ветерану войны, врачу и директору новой больницы доверяют. В медучреждении всё на высочайшем уровне. Он показал мне западную технику, которая куплена в том числе и на деньги ЕС. К западной помощи здесь пока не привыкли. Радованович хорошо помнит бомбардировки НАТО 20-летний давности. К тому, что ЕС хочет принять Сербию, он относится со смешанными чувствами.



ЗОРАН РАДОВАНОВИЧ, директор больницы в Нише: Сербия всегда была особым местом. Она не совсем Запад, не совсем Восток. Мы дорожим старой дружбой.



Он подразумевает Россию. Сербы тоже православные. Российский министр иностранных дел часто сюда приезжает. На прошлой неделе он присутствовал на презентации нового купола храма Святого Саввы, украшенного на российские деньги. Сердце у сербов славянское, а карманы всё больше европейские. Многие предприятия из ЕС, как этот поставщик автодеталей, создают здесь рабочие места. С 2000 года ЕС потратил на это 15 миллиардов евро. Из России пришло 2,4 миллиарда евро. Главным образом это инвестиции в энергетический сектор. Но симпатии не купишь.



НЕМАНЬЯ СТОЯНОВИЧ, серб: Скажем так, «Лада» лучше «Мерседеса». Она надёжнее, может проработать десятки лет, и техническое обслуживание простое. «Мерседес» классный, но дорогой и требующий немалых хлопот.



ДРАГАНА БАТИНИЧ, сербка: Сербия вообще не должна выбирать одну из сторон, а извлекать для себя лучшее из обоих вариантов.



Должна ли Сербия выбирать? Российский министр иностранных дел считает, что Запад заставляет страну это делать. Но разворот от России или тем более членство в НАТО — это перебор.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел: Делать выбор — либо вы с Западом, либо вы с Россией, — одним из результатов стал государственный переворот на Украине, который был и спровоцирован, и затем поддержан Вашингтоном и Брюсселем.



Путь Сербии в ЕС каменистый. Самая большая глыба — Косово. Сербия должна признать его независимость до вступления в ЕС. Больше ЕС, значит, больше мира — это послание, которое озвучил Жан-Клод Юнкер во время своего визита на Балканы, но в политическом плане Балканы — это минное поле.



Дата выхода в эфир 26 февраля 2018 года.