Libération: спустя 10 лет после обретения независимости Косову так и не удалось стать полноценным государством

Спустя десять лет после формального обретения независимости Косово всё ещё с трудом можно назвать сформировавшимся суверенным государством, констатирует Libération. Бедность, коррупция, преступность — вот лишь малая часть проблем государства, решить которые пока не под силу ни самим косовцам, ни международному сообществу.

16 января в Косове был убит видный представитель общины косовских сербов Оливер Иванович. «Его смерть напомнила о линиях разрыва Косова — микрогосударства, строительство которого остаётся незавершённым спустя десять лет после объявления независимости», — пишет французская Libération.

Это преступление станет одним из событий, которые омрачат годовщину «незавершённого обретения независимости государства с неполным суверенитетом», — считает бывший политический советник международных организаций в период с 1997 по 2010 год Себастьян Грикур.

Как напоминает издание, в этой крошечной стране на юго-востоке Европы проживает 1,8 млн человек. 120 тыс. сербов живут в Косове в собственных анклавах, при этом многие из них хранят верность Сербии, так и не признавшей независимость Косова, — так же как и Россия, верный союзник Сербии на Балканах. В 2015 году независимость Косова признали 115 государств, в числе которых были 23 из 28 стран — членов Евросоюза и США.

По утверждению косовских властей, во взаимоотношениях косовских сербов и албанцев в последние годы наметился существенный прогресс. «Сербы сегодня заседают в парламенте и участвуют в работе правительства. Впервые в истории Косова на севере страны (в сербской части. — ИноТВ) были проведены местные и национальные выборы», — отметил президент Косова Хашим Тачи.

Конечно, Косово перевернуло страницу войны, унёсшей жизни 13 тыс. человек, «но эйфория от обретения независимости исчезла», — считает издание.

«Даже если косовцы удовлетворены состоянием безопасности, они остались разочарованы», — считает почётный консул Косова во Франции Одиль Пьерро. Несмотря на рост экономических показателей и обилие молодого населения, Косово остаётся одним из беднейших регионов Европы, где средний годовой доход на душу населения составляет €3200. Другие индикаторы также «не на зелёной отметке»: уровень безработицы среди активного населения составляет 30,4%, около 30% жителей страны находятся за чертой бедности.

Регулярно происходие отключения электричества. К тому же Приштина до сих пор ждёт либерализации визового режима с Европой, притом что её соседи по бывшей Югославии уже вовсю пользуются этой привилегией.

Косово, оказавшееся после войны 1999 года под международным протекторатом, остаётся сегодня «любопытным примером государства с не до конца установленной независимостью». Его система правосудия до сих пор находится в руках Eulex — специальной правоохранительной миссии Евросоюза в Косове, которую неоднократно ловили на коррупции и растратах.

«Коррупция остаётся одной из проблем Косова и всего региона», — отмечает Одиль Пьерро. Так же, как и организованная преступность. «Во имя стабильности международное сообщество решило положиться на руководство, а не способствовать демократии и реальной экономике, ориентированной на развитие», — уверен Себастьян Гринкур. По его словам, «процесс приватизации порой приравнивался к охоте определённых кланов за ресурсами страны».

Косовцы испытывают разочарование и по отношению к политическим лидерам страны. «Слабое участие в июньских всеобщих выборах показало, что разрыв растёт», — отмечает издание. И коалиция «бывших бойцов повстанческой армии» своими действиями не способствует улучшению ситуации. На самом деле её инициативы вызывают беспокойство, отмечает Libération. Так, единогласно принятое косовским парламентом решение о преобразовании Сил безопасности Косова в вооружённые силы «было прохладно воспринято даже теми, кто поддерживает Косово».

Ещё более бурно международное сообщество отреагировало на неудавшуюся попытку косовских депутатов упразднить Специальную комиссию ЕС по расследованию преступлений, совершённых Армией освобождения Косова (АОК) в военное время.

«Этот незрелый политический шаг является попыткой уйти от опасности, — считает Жоэль Юбрехт из Института высших исследований правосудия. — Политический эффект будет обратным. Поскольку мы уже с 2014 года знаем, что руководители высшего звена, выходцы из АОК, скорее всего, будут обвинены в организации многочисленных исчезновений людей и жестоком обращении с ними».

Как отмечается в статье, обвинения могут быть предъявлены президенту Тачи, председателю парламента Кадри Весселю и брату премьер-министра Дауту Харадинажу. Расследование завершено, и обвинения не заставят себя ждать, а за ними неизбежно последуют «серьёзные перемены», уверен Убрехт.

Если Тачи будет отстранён от власти, его проект «исторического соглашения» с Белградом также может оказаться под вопросом и ситуацией могут воспользоваться левые националисты, прогнозирует Libération.

«Спустя десять лет после обретения независимости Косово всё ещё находится в плену разобщённости и неуверенности», — заключает французский журналист.