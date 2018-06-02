Президент Сербии: наши европейские амбиции не противоречат дружбе с Россией

Основная часть торгового оборота Сербии приходится на Европейский союз, поэтому интеграция в ЕС стала для неё первоочередной целью, заявил президент страны Александр Вучич в интервью Le Monde. При этом и с Россией Белград старается укреплять традиционно дружественные связи, тем более что Москва поддерживает территориальную целостность Сербии.

Главная цель Сербии — присоединиться к европейским ценностям, заявил в интервью Le Monde президент страны Александр Вучич. По его словам, «если сравнить США и Европу, то ЕС остаётся светочем демократии».

Кроме того, Вучич отметил, что 68% торгового оборота Сербии происходит именно с Европейским союзом, поэтому заинтересованность Белграда в присоединении к ЕС очевидна, несмотря на то что тот пребывает в кризисе. «Мы являемся частью Европы», — заявил сербский президент, напомнив, что во время кризиса, связанного с иммиграцией, Сербии пришлось иметь дело с огромным потоком мигрантов, хотя страна это небогатая.

При этом Вучич не видит никакого противоречия между этими европейскими амбициями Сербии и дружбой с Россией. И французский президент Эммануэль Макрон, по его словам, говорит то же самое: что Россия — дружественная страна. «Со своей стороны, мы хотим укрепить наши традиционные отношения с Россией, наше торговое сотрудничество», — заявил Вучич.

Он отметил, что с военной точки зрения Сербия занимает нейтральную позицию, но идёт по европейскому пути развития. Он уверяет, что в одинаковой степени говорит об этом в Брюсселе, в Вашингтоне и в Москве, и Путин, по его словам, ни разу не высказался в негативном ключе по поводу европейских амбиций Сербии.

В 2014 году Сербия не поддержала европейские санкции против России, и Вучич объясняет это тем, что в своих переговорах по присоединению к ЕС Белград ещё не дошёл до обсуждения общей внешней политики. А если бы Сербия уже была членом ЕС, то исполнила бы все свои обязательства, пообещал президент.

«Я надеюсь и я даже уверен, что через пять-шесть лет отношения с Россией полностью изменятся», — заявил сербский президент. Журналист французского издания, в свою очередь, отмечает, что даже в случае максимально оптимистичного сценария санкции, связанные с Крымом, останутся в силе.

«Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косова. Учитывая это, поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы пустить пулю себе в ногу? Весь мир понимает наше положение», — приводит Le Monde слова президента Сербии.