Hürriyet: Эрдоган пригрозил США потерей союзника в лице Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил США в ведении «психологической войны» против Турции из-за позиции Анкары относительно задержания американского пастора Эндрю Брансона, сообщает Hürriyet Daily News. Кроме того, турецкий лидер пригрозил США возможностью потери союзника в лице своего государства.

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил США в ведении «психологической войны» против Турции из-за позиции Анкары относительно задержания американского пастора Эндрю Брансона, сообщает Hürriyet Daily News.

«По-моему, это всё психологическая война. Мы не отступим из-за угроз применения санкций», — приводит газета слова турецкого лидера.

Издание напоминает, что США пригрозили Турции введением экономических санкций, в случае если Брансона не отпустят на свободу после почти двухлетнего пребывания за решёткой по обвинению в пособничестве террористам.

При этом, несмотря на взаимные нападки, по словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, США и Турция поддерживают хорошие отношения, в том числе совместно патрулируя сирийский Манбидж.

Hürriyet Daily News отмечает, что конгресс США работает над законопроектом, который заблокирует поставки американских истребителей F-35 для турецких ВВС, если Анкара не освободит всех заключённых под стражу граждан США и не откажется от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

При этом в Турции заверяют, что в таком случае могут обратиться с иском против США в международный арбитраж.

«Они не должны забывать, что потеряют искреннего союзника», — предупредил Эрдоган.