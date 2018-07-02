Telegraph: США и Британия опасаются, что из-за Турции секреты F-35 попадут к русским

Стремление Анкары одновременно приобрести американские самолёты F-35 и российские ЗРК С-400 вызывает тревогу по обе стороны Атлантики, пишет The Daily Telegraph. По словам издания, в Лондоне и Вашингтоне беспокоятся, что в результате совместного использования двух систем секретная информация о малозаметном американском истребителе может «утечь» в Москву.

Великобритания начала ставить на вооружение новые малозаметные американские истребители F-35. Но власти по обе стороны Атлантики опасаются, что секретная технология окажется в руках России, пишет Daily Telegraph.

Лондон обещает закупить 138 американских самолётов этого типа. Первые четыре F-35 уже прибыли на базу Королевских ВВС и вскоре должны будут пройти полевые испытания на борту авианосца «Королева Елизавета».

Между тем Турция планирует получить не только американские истребители, но и новейший российский ЗРК С-400. Эксперты опасаются, что совместное использование двух систем приведёт к утечке данных об уязвимостях F-35 в Россию, поясняет издание.

Американский сенатор Крис Ван Холлен предложил на законодательном уровне приостановить продажу самолётов Анкаре до тех пор, пока она не откажется от российских систем. «Я поддерживаю продажу новейших воздушных судов F-35 Турции. Но только при условии, что они не продолжат приобретение российских систем ПВО С-400», — заявил политик.

«Этот шаг подвергнет риску национальную безопасность Соединённых Штатов и наших союзников. Если Турция купит обе системы, русским будет намного проще оценить возможности F-35, обнаружить и использовать его слабости. Это недопустимо», — подчеркнул Ван Холлен.

Член специального комитета британского парламента по вопросам обороны Марк Франсуа заявил The Daily Telegraph: «Соединённое Королевство вкладывает огромные суммы денег в F-35, отчасти из-за технологии малозаметности. Мы не хотим, чтобы что-либо компрометировало эту способность, в том числе продажа Турции С-400».

По его словам, такой поворот событий наверняка вызовет беспокойство в британском Министерстве обороны. Ведь «вполне очевидно», что Россия заинтересована в получении этой информации.

В беседе с изданием председатель парламентского комитета Джулиан Льюис усомнился, что Анкаре вообще стоит продавать F-35. На его взгляд, турецкие власти поддерживают враждебных Западу исламистов и «налаживают нездоровые отношения с Россией, имитируя приёмы Путина для консолидации власти».

У Турции исторически весьма непростые отношения с другими членами НАТО. В 2016 году ситуация усугубилась после неудачной попытки свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который решил, что Москва поддержала его решительнее Вашингтона, обращает внимание The Daily Telegraph.

В конце июня в Техасе состоялась демонстрация первого F-35, который может отправиться в Турцию. Но заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил, что продажа может быть приостановлена, даже если предлагаемый Ван Холленом законопроект не будет принят.

«США сохраняют контроль над самолётами до их передачи, — заявил Митчелл на недавнем заседании комитета сената по вопросам международных отношений. — Мы совершенно чётко говорим приватно и публично: решение по С-400 качественно изменит американо-турецкие отношения таким образом, что исправить их будет очень непросто».

Зенитно-ракетный комплекс С-400 находится на службе российской армии с 2007 года. Он может использовать четыре типа снарядов, которые имеют дальность действия от 40 до примерно 400 км, отмечает издание.

По его словам, воздушные суда меньшего размера, в том числе истребители, системам ПВО обнаружить труднее, но это не означает, что они находятся в полной безопасности. Поэтому любые данные об американской технологии «стелс» будут иметь огромную ценность для потенциального врага.

Российскому командованию будет интересно узнать в подробностях, как малозаметные истребители типа F-35 выглядят на радарах С-400, рассуждает военный аналитик Дуглас Барри. По его мнению, несмотря на любые обещания турецких властей, они не смогут гарантировать, что часть данных не утечёт в Москву. «Любая информация будет иметь значительную практическую военную ценность, и существует внутренний риск при одновременном использовании двух этих систем вооружёнными силами», — рассуждает эксперт.